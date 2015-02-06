امیر قلعه نویی به «آخرین بازی» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم استقلال عصر روز گذشته 16 بهمن ماه در لوکیشن سریال «آخرین بازی» به کارگردانی حسین سهیلی زاده حضور پیدا کرد و با کارگردان و بازیگران این اثر به گفت‌وگو پرداخت.

سریال «آخرین بازی» روزهای آخر تصویربرداری را سپری می‌کند. در سکانسی که با حضور قلعه نویی تصویربرداری شد بازیگرانی چون رضا توکلی، امیرحسین رستمی، مانی نوری، روناک یونسی و مهران ضیغی بازی داشتند. وی بعد از پایان تصویربرداری با عومل و بازیگران این سریال به گفتگو پرداخت.

در خلاصه داستان این مجموعه تلویزیونی که هم اکنون از شبکه پنج پخش می‌شود، آمده است: قباد در رویاها و توهمات خودش زندگی می‌کند و آرزو دارد که یک شبه ره صد ساله را برود و به ستاره‌ای مشهور تبدیل شود، بنابراین تصمیم می‌گیرد که وارد دنیای فوتبال شود، اما پس از پیوستنش به یک تیم لیگ برتر...

امیر حسین رستمی، بهاره افشاری، روناک یونسی، آتش تقی پور، زویا امامی، مانی نوری، مهران ضیغمی، ساعد هدایتی، فاطیما بهارمست، سیامک اشعریون، علی زندی، مهرداد نظری، غزال وکیلی، فاطمه مرتازی، علیرضا احتشام، بابک جهانگیر، سعید شریف، لادن پروین، امین هاشمی با حضور رضا توکلی و با هنرمندی مهدی سلوکی از جمله بازیگرانی هستند که در سریال «آخرین بازی» به ایفای نقش می‌پردازند.

آخرین بازی با نگاهی طنز و شیرین مسائل فوتبال کشورمان را مورد بررسی قرار می دهد، در این سریال مانند همه سریال هایی که درباره فوتبال ساخته می شود، مسائل و مناسبات دنیای حرفه ای فوتبال مورد توجه قرار گرفته، اما سعی شده یک قصه مستقل به دور از حواشی فوتبال برای تماشاگران روایت شود.

از دیگر عوامل دیگر این سریال می‌توان به مجری طرح: محمد مناجاتی، نویسنده: سعید جلالی، مدیر تصویربرداری: محمد افسری، تدوین: رضا بهارانگیز، مدیر صدابرداری: مهدی آزادی، مدیر تولید: نعمت الله یمینی، طراح صحنه و لباس سهیل میرسپاسی، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، مدیر برنامه‌ریزی: سعید عباسی، دستیار اول کارگردان: امین محمودی، آهنگساز: فرزین قره قزلو، منشی صحنه: آرزو قربانی، مشاور ورزشی: محمد رجبی،عکاس: سمیرا بختیاری و مدیرروابط عمومی.: آیدین نادری اشاره کرد.