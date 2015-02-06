36پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در بهمئی افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعدازجمعه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاونین و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم پروژه هایی در بخش های راهسازی، انرژی، کشاورزی، بهداشتی و درمانی افتتاح و یا کلنگ زنی شدند.

فرماندار شهرستان بهمئی گفت: ۲۸ پروژه به مناسبت دهه فجر در این استان افتتاح و هشت پروژه کلنگ زنی شدند.

حجت الله دلشاد افزود: ترانس دوم پست موقت ۱۳۲٫۳۳ کیلوولت بهمئی یکی از این پروژه های افتتاحی بود که با بهره برداری از آن مشکل ناپایداری برق این شهرستان که یکی از مشکلات مهم بهمئی بود بر طرف می شود.

وی بیان کرد: دیگر پروژه های مهم افتتاحی در این شهرستان را خانه بهداشت، خط دو مداره برق امیرحاضر، مجتمع فرهنگی و هنری لیکک، سوله انبار هلال احمر، ساختمان امور عشایر بهمئی، آسفالت روستای تنگ ابدال، ساختمان اداره برق و ... عنوان کرد.

وی افزود: ورودی شهر لیکک، ازرسانی به روستاهای کفش‌کنان و خوش‌آب شیرین و همچنین یک باب مسجد از دیگر پروژه‌هایی است که افتتاح شدند.

دلشاد در خصص مجتمع فرهنگی و هنری لیکک گفت: احداث مجتمع فرهنگی لیکک درسال ۹۰شروع شده واین پروژه با زیربنای ۱۶۵۰مترمربع وهزینه اجرای ۸۹۰میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی افزود: پروژه ورودی جاده لیکک به طول پنج کیلومتر باعرض ۱۱متر از دیگر پروژه های مهم این شهرستان است.

دلشاد بیان کرد: هزینه اجرای این پروژه سه میلیارد و۸۰۰ ملیون تومان بوده است.

وی اعتبار کل طرح ها و پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی این شهرستان را۷۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این آیین با برشمردن ظرفیت‌های بالای شهرستان بهمئی در حوزه‌های مختلف از نیروی انسانی مستعد و توانمند و خلاق به عنوان مهم‌ترین مشخصه این شهرستان برای توسعه و پیشرفت یاد کرد.

سید موسی خادمی افزود: بهمئی به دلیل برخی محرومیت‌ها که در استان بیش از سایر مناطق است باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد که مشکل آب و همچنین برق در این شهرستان از مهم‌ترین دغدغه‌های مردمی است.