به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17:05 امروز جمعه و در ورزشگاه آزادی تیم‌های پرسپولیس و ملوان به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود ملوان به اتمام رسید. پژمان نوری در دقیقه 17 برای ملوان گلزنی کرد.

پرسپولیس در حالی این مسابقه را آغاز کرد که «گابریل» بازیکن برزیلی برای اولین بار در ترکیب سرخپوشان قرار گرفت و از اول برای پرسپولیس بازی کرد. در غیاب محمد نوری و هادی نوروزی، بازوبند کاپیتانی به محسن بنگر رسیده بود.

بازیکنان ملوان که در دقایق ابتدایی سرحال‌تر از پرسپولیسی‌ها نشان می‌دادند چندباری دروازه حریف را به صورت نه چندان خطرناک تهدید کردند ولی در نهایت روی شوت مازیار زارع از پشت محوطه جریمه و دفع ناقص سوشا مکانی، این پژمان نوری بود که در دقیقه 17 گل برتری ملوان را به ثمر رساند.

بعد از این گل تیم ملوان کمی عقب نشست و به ضد حملات دل بست. با این حال تلاش بازیکنان پرسپولیس برای جبران نتیجه چندان چنگی به دل نزد و اکثر پاس‌های بازیکنان این تیم به خاطر اشتباهات ساده از دست رفت تا بازی با همان یک گل به اتمام برسد.

پرسپولیس در این نیمه به خاطر مصدومیت محمدرضا خانزاده تعویض اجباری انجام داد و حمید علی عسگری به جای این بازیکن وارد زمین شد.