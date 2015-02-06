اعتراض هواداران پرسپولیس به تٌرکی و تشویق علی دایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و ملوان بندرانزلی در هفته نوزدهم لیگ برتر که عصر امروز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، حاشیههایی را در پی داشت که آنها را در زیر میخوانید:
* محسن ترکی که در چند صحنه، سوتهایش موردپسند هواداران پرسپولیس قرار نگرفته بود، از سوی آنها مورد اعتراض قرار گرفت و حتی در پایان نیمه اول نیز طرفداران پرسپولیس، او را بینصیب نگذاشته و به قضاوت او اعتراض داشتند. آنها در شعارهایی که علیه او میدادند، او را رفیق محسن قهرمانی خواندند.
* پس از گلی که ملوان وارد دروازه پرسپولیس کرد، هواداران این تیم شروع به فحاشی علیه بازیکنان پرسپولیس کردند.
* بعد از دریافت گل، هواداران پرسپولیس پس از مدتها علی دایی را مورد تشویق قرار داده و خواستار حضور او در پرسپولیس شدند.
* حبیب کاشانی از سوی هواداران پرسپولیس مورد تشویق قرار گرفت.
* بازی خوب مازیار زارع در نیمه اول باعث شد تا طرفداران ملوان، او را مازیار قایقران بخوانند.
* در پایان نیمه اول تعدادی از هواداران به عملکرد حمید درخشان اعتراض داشته و با هو کردن او، این اعتراض را نشان دادند.
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