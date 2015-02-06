برترین های ۸ وزن اول مسابقات بین المللی کاراته در چالوس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین الملی جام خاورمیانه کیوکوشین ساکاماتو، با شرکت کنندگانی از هفت کشور خاورمیانه از صبح پنجشنبه در چالوس آغاز شد و برترین های هشت وزن اول شامگاه جمعه مشخص شدند.

در رده نوجوانان و در وزن منفی ۵۲ امین جعفری و محمد شریفی هر دو از استان خوزستان با هم مبارزه کردند که محمد شریفی قهرمان، در رده سنی جوانان در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد علیزاده از چالوس و امیر اسماعیلی از خراسان با هم رقابت کردند که در نهایت امیر اسماعیلی از خراسان به مقام قهرمانی رسید.

در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان سعید صادقی و محمد زکراپور هر دو از چالوس با هم مبارزه کردند که در نهایت سعید صادقی قهرمان این وزن، دوزن منفی ۷۵ کیلو رده سنی پیشکسوتان و در سن ۳۰ تا ۳۵ احمد پناهی از تهران و ساسان اصلاح از شیراز با هم رقابت کردند که احمد پناهی از تهران قهرمان این وزن شد.

در وزن منفی ۵۷ کیلو گرم رده سنی نوجوانان علیرضا مرادی از خراسان قهرمان و محمد شریفی از استان خوزستان نایب قهرمان، در وزن منفی ۶۱ کیلوگرم رده سنی جوانان پوریا منصور کیایی از چالوس قهرمان و سپهر آقا مجیدی از تنکابن نائب قهرمان این وزن شد.

در وزن منفی ۸۰ کیلوگرم در رده سنی بزرگسالان حمید دلفان آذری از چالوس و سیتوکا کاجیما از ژاپن با هم به رقابت پرداختند که در نهایت سیتوکا کاجیما از ژاپن قهرمان این وزن شد.

در وزن مثبت ۷۵ کبلوگرم در رده سنی پیشکسوتان و ۳۰ تا ۳۵ سال سید عماد موسوی از استان لرستان قهرمان و علیرضا براری از استان تهران نایب قهرمان این وزن شدند.

این مسابقات در ۸ وزن دوم برای مشخص شدن قهرمان در اوزان مختلف ادامه دارد.