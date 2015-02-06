بسیاری از تذکرها به دولت بر اساس خبرهای ناصحیح است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان رییس دفتر حجت الاسلام روحانی رئیسجمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه پوستر «جهان عاری از خشونت» که روز جمعه هفدهم بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران آغاز به کار کرد در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری این نمایشگاه جلوه دیگری از رویکردی است که جمهوری اسلامی ایران دارد. به دنبال پیشنهادی که جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح کرد و با استقبال همه کشورها مواجه شد، این نمایشگاه با مشارکت هنرمندانی از 33 کشور جهان برگزار شده است.
وی با اشاره به جریانسازی رسانههای ضد ایران، عنوان کرد: زمانی رسانههای ضد ایران سعی کردند ایران را حامی تروریسم نشان دهند اما ایران در منطقه هماکنون محور مقابله با خشونت و افراطیگری قرار دارد.
رییس دفتر رئیسجمهور با اشاره به نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپایی بیان کرد: ما هماکنون در شرایطی قرار داریم که اسلامهراسان تفسیر نادرست و چهرهای غلط از اسلام عرضه میکنند و حالا وظیفه ماست که چهره رحمانی و واقعی اسلام را نشان دهیم. آنها تلاش میکنند تا چهره این دین ربانی را غلط جلوه دهند و ما باید با زبانهای مختلف از جمله هنر، پاسخ اسلامهراسان را بدهیم و من از اینجا از وزارت فرهنگ و ارشاد تشکر میکنم که گام عملی و مهمی را برای این منظور برداشته است.
نهاوندیان ادامه داد: دهه فجر برای همه مردم ایران یادآور روزهای حماسی گذشته و پیروزی انقلاب است و هم روزهای نگاه به آینده و پیروزیهایی که باید با همت بلند به آن رسید. خوشبختانه ما در شرایطی قرار داریم که بهترین همدلیها و همبستگیها را در حوزههای مختلف شاهدیم. این همبستگیها سرمایه اصلی جامعه ما در مقابل تحریمها و تهدیدها در حوزه اقتصادی و سیاسی است.
وی افزود: کشور ما در 1.5 سال اخیر توانست به مدد همراهی مردم، مشکلات را کاهش دهد و در نهایت قدرت چانهزنی ما در مذاکرات هستهای، طرف مقابل را ناگزیر کرد که توان ایران را ببینند و آمادگی پیدا کنند تا با قبول واقعیت، دست از تهدید بیحاصل و تحریم غیرقانونی بردارند و ما امیدواریم که در روزهای آینده گام بلندتری را به طرف یک توافق جامع عزتمندانه برداریم.
رییس دفتر رییسجمهور در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به انتقاداتی که نسبت به حوزههای فرهنگی و هنری به دولت یازدهم وارد میشود، گفت: گاهی برخی دغدغههای فرهنگی و هنری ابراز میشود که اصل بیان این دغدغهها و انتقادات لازمه پیشرفت است و همه ما باید این دغدغههای فرهنگی را داشته باشیم اما این مهم است که همواره به سمت جامعه اخلاقیتر و فرهنگیتر گام برداریم؛ در حالی که گاهی دغدغهها با بیانی تند مطرح میشوند و باید دقت کرد که آیا مبنای بعضی از این قضاوتها، اخبار صحیح بوده است یا خیر؟ در بسیاری از موارد ما شاهد هستیم مبنای خبری که بر اساس آن تذکری داده و قضاوتی انجام شده، صحیح نبوده است.
نهاوندیان در پایان گفت: دستگاههای مسئول باید اطلاعرسانی مناسبی را در این راستا داشته باشند و همه ما وظیفه داریم که انتقادات خود را در حوزههای مختلف با استانداردهای اخلاقی و اسلامی مطرح کنیم.
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