اولین گلزن خارجی شهرآورد اهواز/ درگیری هواداران فولاد و استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته نوزدهم لیگ برتر باشگاه های كشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و فولاد خوزستان برگزار كننده شهرآورد اهواز در لیگ برتر باشگاه های كشور بودند كه در نهایت این بازی را فولاد با نتیجه ۳ برصفر به سود خود به پایان برد و موفق به صعود به صدر جدول لیگ برتر باشگاه های كشور شد.

*با وجودی که استقلال خوزستان میزبان مسابقه است، اکثریت حاضران در ورزشگاه را طرفداران فولاد تشکیل می دهند. تماشاگران استقلال خوزستان نیز پرچم بزرگی به رنگ آبی و سفید را روی سکوهای محل استقرار هواداران این تیم قرار داده اند.

* فرار الویس نونگ مهاجم کامرونی فولاد در دقیقه پنجم با خطای موسی کولی بالی آخرین مدافع استقلال همراه شد تا اشکان خورشیدی بلافاصله کارت قرمز را از جیب خود خارج کند و استقلال از این دقیقه مجبور به ادامه بازی با ۱۰ بازیکن شود.

مهاجم كامرونی فولاد نیز در این بازی اولین گلزن خارجی این شهرآورد شد. قبل از الویس نونگ هشت بازیکن ایرانی در دربی خوزستان گل زده بودند. اسماعیل شریفات (دو گل)، میلاد میداودی، مهدی خیری، بختیار رحمانی، فرزاد حاتمی، سروش رفیعی، یوسف وکیا و مهدی بدرلو هشت گلزن ایرانی دربی خوزستان بوده اند که ۹ گل را قبل از گل الویس نونگ به ثمر رسانده بودند.

* به مناسبت دهه فجر از ۱۰ نفر از فرزندان شهدای انقلاب اسلامی، شهدای بین الحرمین و شهدای گردان امیرالمؤمنین اهواز با تقدیم هدایایی تجلیل شد. این کار با همکاری هیئت فوتبال خوزستان و باشگاه استقلال خوزستان انجام شد.

* بهمن روشنایی سرپرست استقلال خوزستان که به دلیل محرومیت حق نشستن روی نیمکت را نداشت از کنار جایگاه خبرنگاران به تماشای بازی نشست.

* عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان با وجود اخراج شدن موسی کولی بالی ترجیح داد مدافع دیگری را از روی نیمکت به میدان نفرستد و میثم دورقی را از خط میانی به خط دفاعی منتقل کرد.

* سیدمهدی سیدصالحی در دقیقه ۵۰ اعتراض شدیدی به اشکان خورشیدی داور این مسابقه کرد و عقیده داشت خطای بازیکن فولاد روی او باید با کارت زرد جریمه می‌ شده است.

* در بخشی از نیمه اول هواداران دو تیم با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند که با دخالت مسئولان نیروی انتظامی این مسئله ختم به خیر شد.

* استقلال خوزستان در این بازی با تركیب: پرویز کریمی، میثم مجیدی، موسی کولی بالی، محمدابراهیم خسروی، محسن بیات، محمدرضا مهدوی (۷۳- رضا کاردوست)، میثم دورقی (۸۳- میثم بائو)، ایمان باصفا، عبدالهادی خنیفر (۷۱- حجت چهارمحالی)، مهدی مؤمنی و سیدمهدی سیدصالحی وارد میدان شد.

* فولاد خوزستان نیز در این بازی با تركیب علیرضا سلیمی، یوسف وکیا (۴۶- امید خالدی)، لئونارد مساریچ، مهدی بدرلو، مهرداد جماعتی، ماتیاس چاگو، محسن مسلمان، اسماعیل شریفات، ساسان انصاری، محمد قاضی (۶۸- احمد آل نعمه) و الویس نونگ وارد میدان شد كه نیمكت نشینی احمد آل نعمه مدافع باتجربه این تیم كه در بازی قبل موفق به گلزنی نیز شده بود از نكات برجسته این تركیب بود.

*خطای چاگو روی مومنی در دقیقه ۹۰ بازی را به تشنج و درگیری کشاند. میثم مجیدی بازیکن استقلال با چاگو درگیر شد و داور برای ختم قائله مساریچ را اخراج کرد.