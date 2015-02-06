هلاکت دهها داعشی و فرار گسترده تکفیریها در شمال تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، دهها تروریست داعشی در عملیات آزادسازی ناحیه الصینیه در شمال تکریت به هلاکت رسیدند. در این عملیات، شمار دیگری از تروریستها پا به فرار گذاشتند.

یک منبع امنیتی عراقی گفت نیروهای امنیتی عملیات نظامی گسترده ای را برای آزادسازی ناحیه الصینیه در شمال تکریت انجام دادند که این عملیات با موفقیت به پایان رسید و این منطقه از لوث تروریستها پاکسازی شد.

به گفته این منبع، شمار زیادی از تروریستهای داعش در جریان عملیات نظامی نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی پا به فرار گذاشتند.

هلاکت 25 تروریست داعشی در الانبار

منابع امنیتی عراق از هلاکت 25 تروریست تکفیری در عملیات نیروهای امنیتی در منطقه الحوز استان الانبار خبر دادند.

سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق خاطر نشان کرد در عملیات منحصر به فرد نیروهای امنیتی به فرماندهی لشکر واکنش سریع در منطقه الحوز استان الانبار، 25 تروریست داعشی به هلاکت رسیدند.

به گفته وی، در این عملیات، 20 بمب کارگذاشته شده از سوی تروریستها کشف و خنثی شد.

در منطقه الجسر الیابانی استان الانبار هم 9 تروریست داعشی به هلاکت رسیدند.