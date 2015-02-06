درخشان شرایط مناسب برای پاسخگویی نداشت/ پرسپولیس کلا مشکل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امامیفر که به جای حمید درخشان در نشست خبری حاضر شده بود، در واکنش به اعتراض برخی از خبرنگاران که باید حمید درخشان به نشست میآمد و پاسخگوی نتایج تیم بود، گفت: شما میتوانید شرایط بد جسمانی را درک کنید. اگر نمیتوانید به بیرون رفته تا من سوال سایر خبرنگاران را پاسخ بدهم.
وی افزود: من نماینده مربی هستم که برای پاسخگویی به جمع شما خبرنگاران آمدهام. درخشان در ایران است و فردا میتوانید با ایشان ارتباط برقرار کنید. در حال حاضر نه حمید درخشان و نه حسین عبدی شرایط خوبی نداشتند که من به جای آنها در نشست حاضر شدم.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه آیا تمرین پنالتی و ضربات ایستگاهی در برنامههای آمادهسازی این تیم قرار دارد؟، تاکید کرد: تمرین پنالتی و کاشته هم انجام داده بودیم اما در شرایط مسابقه این اتفاقات رخ میدهد.
وی با اشاره به اینکه اولین هدف بازیکنان تیمش، پیروزی در این بازی بود، ادامه داد: در این چند سال گذشته پرسپولیس شرایط خوبی نداشت و اتفاقاتی که در امسال رقم خورد، ماحصل همین موضوع است. پرسپولیس در همه ردهها از مدیرعاملی تا داخل زمین با مشکلات زیادی روبرو است و باید گفت تیم کلا مشکل دارد.
امامیفر همچنین تاکید کرد: تمام کسانی که در تیم حضور دارند، برای موفقیت آن زحمت میکشند اما اتفاقاتی که در زمین میافتد از دست سرمربی و کادرفنی خارج است. اگر پنالتی گل میشد، شرایط فرق میکرد.
وی ادامه داد: شما از حواشی تیم به دور هستید اما باید بگویم کادرفنی تمام تلاش خود را انجام میدهد. بازیکنانما تمام انرژی خود را در زمین میگذارند. فوتبال به ما درس زندگی میدهد. دنبال این هستیم که با احساسات مردم بازی نشود اما با شرایط موجود مجبور هستیم که همین روند را ادامه دهیم.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: حق طبیعی مردم است که خواهان برد پرسپولیس هستند اما غیر از درخشان آیا کسی هست که به تیم آمده و باعث موفقیتش شود. در این تیم که مدیرعاملش زندان است، به نظر شما چه کسی باید کارهای او را انجام دهد. اگر ما هم ماندیم، تلاشمان این است که به موفقیت پرسپولیس کمک کنیم.
در ادامه خبرنگاری از امامیفر پرسید که حمید درخشان قول قهرمانی نداده اما آیا قول میدهد که پرسپولیس به دسته پائین سقوط نکند که در این هنگام یکی از عکسان قدیم باشگاه پرسپولیس به این سوال خندید، موضوعی که باعث ناراحتی مربی پرسپولیس شد.
وی در این خصوص افزود: شما فکر میکنید ما از این وضعیت خوشحال هستیم، ما هم در حال تلاش هستیم و مرتب با بازیکنان صحبت میکنیم تا روند بازی را عوض کنیم. وقتی یک نیمه فشار آورده و پنالتی را از دست میدهیم، دیگر کادرفنی چه کاری میتواند انجام دهد.
امامیفر با تاکید بر اینکه اجازه دهید حمید درخشان کارش را انجام دهد، یادآور شد: همیشه دنبال انتقاد کردن نباشید. آیا میدانید الان شرایط روحی حمید درخشان و حسین عبدی چگونه است. شما چه کسی را دیدهاید که از باخت تیم خوشحال شود.
وی اضافه کرد: به بازیکنان هم میگویم همیشه دنبال مسائل مالی نبوده و به عشق پیراهن بازی کنند، همانگونه که ما بازی کردیم ولی باید بپذیریم که نسل و طرز تفکرها عوض شده است. اگرچه قبول داریم بازیکنان تیم 5-6 هفته است که حقوق نگرفتهاند اما تلاش خود را برای موفقیت تیم و خروج آن از بحران انجام میدهند.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین گفت: امیدوارم هواداران شرایط ما و درخشان را درک کرده، همچنان کنار تیم باشند، شرایط تیم را درک کنند و بدانند ما بازیهای سختی را پیشرو داریم که اولین آنها دیدار با پدیده است. امیدوارم در هفتههای آینده بتوانیم بازیکنان را از وضعیت موجود خارج کرده و راه را برای موفقیت تیم هموار کنیم.
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