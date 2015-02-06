۳۷ روستای مازندران دهه فجر گازرسانی شدند/ گازرسانی به ۱۴۸ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی عصر جمعه در جمع مردم روستای لمسوکلای بخش پندپی غربی بابل اظهار کرد: پروژه گازرسانی به پنج روستای بخش بندپی غربی شهرستان بابل با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی بیان داشت: برای گازرسانی به این پروژه ها بیش از ۹۱ هزار متر لوله گذاری انجام شده و دو هزار و ۵۰۰ علمک روی شبکه گازدار نصب خواهد شد.

عرب مقصودی با اشاره به صرف اعتبار ۹۴ میلیارد ریالی برای گازرسانی به روستاهای قابل افتتاح در دهه مبارک فجر، گفت: با گازرسانی به این روستاها و انجام فرآیند اشتراک پذیری، دو هزار و ۷۳۸ خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی سرانه هر خانوار در ۳۷ روستای قابل افتتاح مازندران در دهه مبارک فجر را ۳۰ میلیون ریال برشمرد و در ادامه با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی، هیچگونه خدمات گازرسانی در مازندران وجود نداشته است، افزود: حدود ۶۰ درصد از سبد انرژی کشور به گاز اختصاص دارد.

عرب مقصودی ۴۹ شهر از مجموع ۵۸ شهر مازندران را بهره مند از نعمت گاز عنوان کرد و گفت: این رقم، بیش از ۹۹ درصد خانوار شهری استان را شامل می شود.

وی ادامه داد: پروژه گازرسانی به چهار شهر کوهستانی مرزن آباد، آلاشت(فاز یک)، رینه و گزنک نیز در حال اجرا بوده و گازرسانی به پنج شهر باقی مانده استان در دست مطالعات فنی قرار دارد.

عرب مقصودی همچنین با اشاره به بهره مندی ۸۴ درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی، افزود: در حال حاضر یکهزار و ۶۰۸ روستا از مجموع یکهزار و ۹۱۳ روستای قابل گازرسانی استان گازدار هستند که بر این اساس مازندران از حیث تعداد روستاهای گازرسانی شده در رتبه اول کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: در ۱۴۸ روستای دیگر استان نیز پیمانکار در حال عملیات اجرایی است که این پروژه ها تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با افتتاح این پروژه ها در آینده، ضریب نفوذ گاز روستایی استان مازندران به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.

عرب مقصودی با بیان اینکه تا امروز همه هفت شهر شهرستان بابل از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند، افزود: در حال حاضر ۲۳۱ روستا از مجموع ۳۳۲ روستای قابل گازرسانی بابل گازدار هستند.

وی با اشاره به بهره مندی ۸۰ درصد خانوار روستایی بابل از نعمت گاز طبیعی، ادامه داد:پیمانکاران در ۶۴ پروژه روستایی دیگر بابل نیز در حال فعالیت هستند که این پروژه ها ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

عرب مقصودی با اشاره به پروژه گازرسانی به پنج روستای بخش بندپی غربی بابل اظهار کرد: برای گازرسانی به این پروژه ها، بیش از ۱۵ هزار متر شبکه اجرا شده و ۵۰۴ علمک روی شبکه گازدار نصب خواهد شد که پس از انجام فرایند اشتراک پذیری در این روستاها، ۵۶۰ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

گفتنی است در این روز، روستاهای پازمین، مقریکلا، بالابورا، میان بورا و لمسوکلای دهستان خوش رود بخش بندپی غربی شهرستان بابل از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.