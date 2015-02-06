نقطه حادثه خیز محور بروجرد - توره اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین کردستانی عصر جمعه در حاشیه بازدید معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از پروژه چهارخطه بروجرد - توره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه در قالب دو قطعه با قرارداد هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی قطعه هفت کیلومتری این پروژه بیش از ۶۰ درصد است یادآور شد: قرارداد اجرای این پروژه در قالب لایه های اساس و زیراساس بوده و روکش آسفالت پروژه در قالب قرارداد دیگری اجرایی خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر راه های اداره کل راه و شهرسازی لرستان با ابراز رضایت از عملکرد پیمانکار پروژه افزود: با توجه به روند تزریق اعتبارات به این پروژه پیشرفت کار مطلوب است.

کردستانی با بیان اینکه در حال حاضر عملیات خاکی در این محور در حال انجام است یادآور شد: با توجه به وضعیت برودت هوا امکان کار به صورت لایه های باقی مانده نیست و برنامه ریزی صورت گرفته تا سال آینده لایه های اساس و زیراساس تکمیل شده و کار روکش نیز انجام شود.

وی با اشاره به اصلاح یک نقطه حادثه خیز در این محور یادآور شد: در قالب اجرای پروژه چهارخطه بروجرد - توره با احداث یک واریانت نقطه حادثه خیز موجود در این محور نیز اصلاح و رفع شد.

رئیس اداره نظارت بر راه های اداره کل راه و شهرسازی لرستان یادآور شد: در این پروژه راهسازی همچنین دو دستگاه پل ۱۰ متری نیز اجرایی شده است.