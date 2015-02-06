داور با استقلال خوزستان بد تا كرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی شامگاه امروز پس از شكست تیمش در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار كرد: بازی كردن در برابر فولاد خوزستان كه این روزها آماده ترین تیم لیگ برتر به شمار می رود آن هم به مدت ۸۷ دقیقه واقعا كار ساده ای نیست به همین دلیل منطقی نیست در برابر چنین تیمی آن هم با ۱۰ نفر حمله كرد.

وی افزود: به این فولاد آماده حتی با ۱۱ بازیكن هم نمی توان به راحتی گل زد. ضمن اینكه وقتی ما ۱۰ نفره شدیم فولادی ها فوق العاده بازی كردند ولی اگر آن موقعیت خوب ایمان باصفا بازیكن ما تبدیل به گل می رشد شاید اكنون شرایط بازی تغییر كرده بود ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

ویسی تاكید كرد: نمی خواهم دلیل بیاورم ولی چهار توپ روی دروازه ما آمد كه فولادی ها سه موقعیت از آن را تبدیل به گل كردند. متاسفانه ما در چند بازی اخیر از قمست دروازه زیاد ضربه خورده ایم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوستان در خصوص قضاوت این بازی نیز گفت: داور در این بازی بد با ما تا كرد اما هیچ گله ای از وی ندارم. حتی برخی از كارشناسان داوری به من زنگ زدند و گفتند بازیكن اخراجی استقلال خوزستان صرفا توپ حریف را زد و خطایی مرتكب نشد و اخراج وی صحیح نبود. علاقه ای به بهانه آوردن ندارم ولی همین داور در بازی ما در برابر ملوان باید یكی از بازیكنان آنها را اخراج می كرد و برای ما پنالتی می گرفت كه این كار را نكرد هر چند نمی خواهم بگویم كه این كار وی از روی عمد بوده است.

ویسی در خصوص بازیكنان جدیدی كه در نیم فصل به تركیب استقلال خوزستان اضافه شده اند نیز اظهار كرد: از خریدهای جدید خود راضی هستیم. برای نمونه شما سیدمهدی سیدصالحی را مشاهده كنید كه چگونه با تلاش فراوان برای تیم ما بازی می كند هر چند در این بازی گلی به ثمر نرساند ولی با تلاش و موثر بازی كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته نوزدهم لیگ برتر باشگاه های كشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و فولاد خوزستان برگزار كننده شهرآورد اهواز در لیگ برتر باشگاه های كشور بودند كه در نهایت این بازی را فولاد با نتیجه ۳ برصفر به سود خود به پایان برد و موفق به صعود به صدر جدول لیگ برتر باشگاه های كشور شد.