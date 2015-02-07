انقلاب های دینی دنیا وصل به قیام کربلاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا تکیه ای شامگاه جمعه در حسینیه یزدی های مقیم شاهرود درباره نقش هیئت های حسینی در شکل گیری انقلاب اسلامی، با تاکید بر این که این انقلاب وصل به قیام کربلا و نهضت حسینی است افزود: هیئت ها قلب تپنده نهضت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی بوده اند.

وی با اشاره به عبارت " لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِي عِنْدَ اسْتِغَاثَتِكَ وَ لِسَانِي عِنْدَ اسْتِنْصَارِكَ فَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي وَ سَمْعِي وَ بَصَرِي" در زیارت مخصوصه امام حسین (ع) خاطر نشان کرد: لبیک یا داعی الله را امام حسین (ع) در کربلا آن زمانی که همه یاران و اصحابش شهید شدند آغاز کرد.

ندای "هل من ناصرینصرنی" امام حسین (ع) در تاریخ جریان دارد

قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران با تاکید بر این که حرکت امام حسین (ع) حرکتی ماندگار، بالنده، انقلاب آفرین و با دوام بوده و مدیریت عالم را بر عهده گرفته تصریح کرد: حضرت فرمود بیایید سر در کف و خدایی، تا خدایی شوید، پس اگر به خدا وصل نشوید امکان ندارد که بمانید و اگر به او وصل شدید فانی نمی شوید.

تکیه ای با بیان این مطلب که ندای "هل من ناصر ینصرنی" حضرت در تاریخ جریان دارد عنوان کرد: این جمله زمانی بر لب های مبارک حضرت جاری شد که حضرت علی اصغر (ع) هم شهید شده بود و دیگر یاوری نداشت و این هیچ معنایی ندارد مگر آن را به تاریخ بسپاریم و ببینیم همه انقلاب های دینی در تاریخ و تمام ارزش خواهان انسانی وصل به نهضت حسینی هستند.

وی یادآور شد: ندای هل من ناصر ینصرنی به ما یاد داد که اگر من نبودم کربلا بدنم را درکربلا سپر کنم و نبودم در کربلا حرفای شما را بشنوم و به مردم برسانم اما حال پیام شما را شنیدم و آماده یاری هستم، الان می گویم دل را به شما سپردم و گوشم به جانب شماست؛ برای ما هر روز عاشورا و هر روز کربلاست.

تمام حرکت های امام و موفقیت های انقلاب در محرم و صفر حسینی شکل گرفت

مسئول امور فرهنگی مسجد جمکران با اشاره به این که گام اول و دوم همت امام خمینی (ره)، حسین (ع) بود و دوام نهضتش نیز به امام حسین (ع)، اذعان داشت: گام اول انقلاب سال 42 در مدرسه فیضه رخ داد و گام دوم شهادت فرزندش مصطفی که روزنامه اطلاعات علیه امام مطلبی نوشت و امام پیام داد و عاشورای 56 محرم و صفر گام بعدی امام برای انقلاب بود.

تکیه ای با یادآوری این مطلب که در عاشورای 57 امام فراندم اول و اربعین 57 رفراندم دوم را علیه شاه اعلام کرد ابراز داشت: در این ایام دستجات بصورت هماهنگ، با شعار های امام حسینی و انقلابی، در سطح شهرها به راه افتادند، حضرت امام آنچنان از تاسوعا و عاشورا بهره گرفت که بعد از اربعین بلافاصله شاه فرار کرد.

وی در خاتمه، با تاکید بر این که حرف امام راحل این بود که دین با عاشورا زنده مانده و می ماند بیان داشت: با نگاه به تاریخ انقلاب در می یابیم هر بزنگاهی مثل ترورها، شکنجه ها، دشمنی ها، تهدید ها، فتنه ها و تحریم ها که انقلاب به حامی نیاز داشت امام حسین (ع) به فریاد ملت رسید و در فتنه و حماسه 9 دی هم هیئت های حسینی بساط اشتباه خود فروختگان را جمع کردند.