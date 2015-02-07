اشتغال پایدار درکهگیلویه و بویراحمد مستلزم رشدصنعت و کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی صبح شنبه در دیدار پرسنل تامین اجتماعی استان با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی اگر از ما ایثار و فداکاری خواست اما به ما عزت و استقلال داد.

وی افزود: اگر در طول انقلاب شاهد تهدیدها، تحریمها و وحشیگریهای دشمن بودیم اما انقلاب احساس غرور و روح مقاومت و مردانگی و رشد و اعتلا را به ما هدیه داد.

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه باید شکرگذار انقلاب اسلامی بود، بیان داشت: برای کاستی های موجود نیز باید فکری کرد و آنها را از بین برد.

وی تصریح کرد: انقلاب بر پایه پیام و پایبندی و وحدت کلمه بنا نهاده شده است و خدا کند هم پیام و هم پیمان را در انقلاب داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه همچنین در ادامه امنیت را شرط رسیدن هر جامعه ای به اهداف خود دانست و گفت: تامین اجتماعی مربوط به دوران جدید نیست بلکه پیامبران و ائمه هم چنین شیوه هایی را اعمال می کردند و خیرات جامعه جمع آوری و برای سلامت و سایر امور هزینه می شد.

وی بیان کرد: طرحی که امروز بیمه بیکاری و بازنشستگی نام دارد هم در دوران حکومت امام علی (ع) اجرا می شد.

آیت الله ملک حسینی در ادامه فقر و محرومیت برخی آحاد جامعه و عدم توانایی در پرداخت سهم بیمه خود و ناآگاهی بسیاری از مردم از بیمه ها را از مشکلات این بخش دانست و گفت: باید تلاش کرد چتر امنیت اجتماعی بر سر تعداد زیادی از مردم استان گسترش یابد.

وی بر سرمایه گذاری تامین اجتماعی در بخش های کشاورزی و صنعت تاکید کرد و اظهار داشت: استان در این دو بخش عقب مانده و تامین اجتماعی با سرمایه های خود می تواند در این دو بخش در استان فعالیت کند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: هر مجموعه دارای امکانات و سرمایه در استان رسالت دارد در عرصه رشد صنعت و کشاورزی قبل از خدمات تلاش کنند تا اشتغال پایدار در استان اتفاق افتد.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: بدنه جامعه اگر فقیر شد، هرچقدر هم ساختمان تجاری بسازید، بی نتیجه خواهد بود و اگر عرصه خدمات فربه شود و عرصه صنعت وکشاورزی لاغر، روزی بادکنک تجارت خواهد ترکید و هیچ نخواهیم داشت.

وی همچنین رسالت تامین اجتماعی را حفظ آن چیزی دانست که حق عمومی است و تاکید کرد: نباید اجازه تجاوز و تعدی به کسانی داد که می خواهند به این حقوق دست اندازی کنند.