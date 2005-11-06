ايمني ايران 140 در حد استانداردهاي بين المللي است / هسا 30 درصد قطعات يدكي فوكر 100 و 70 را تامين مي كند

مهندس عباس فلاح در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت : ايمني اين هواپيما از مدلهايي چون فوكر 100 نيز بالاتر است چراكه ايران 140 به دليل استفاده ازملخ مي تواند حتي در شرايطي بدون موتور هم پرواز كند و يا در مسيرهاي ناهموار نيز فرود بيايد.

مديرعامل شركت هواپيماسازي هسا در پاسخ به سوالي در زمينه وجود ايراد فني در هنگام فرود اين هواپيما در اراك كه منجر به شكستگي چرخ جلوي آن شد ، اظهار داشت : برخلاف اخباري كه در اين زمينه منتشر شده است اين اتفاق نه به خاطر عدم ايمني كافي در هواپيما ، بلكه به خاطر وجود مقداري سنگ جمع آوري شده در كنار باند فرود هواپيما به وقوع پيوسته است.

وي خاطر نشان كرد : آزمايشات اوليه اين هواپيما كه بر روي اولين نمونه آن انجام گرفت ، توسط كارشناسان با تجربه شركت آنتونف اوكراين و در همان كشور انجام شده است اما تست هاي ديگر هواپيماها در داخل كشور و با انجام آزمايشاتي در سطح استانداردهاي بين المللي صورت مي گيرد .

فلاح از ساخت 6 فروند از اين هواپيماها در مجتمع هسا واقع در اصفهان خبر داد و افزود : مزيت هاي اين هواپيما مانند مصرف سوخت كم و ايمني بالاي آن به همراه بومي بودن موجب شده است تا علاوه بر شركت هواپيمايي سفيران ، ديگر شركتهاي هوايي داخلي نيز به جرگه خريداران آن بپيوندند .

مديرعامل شركت هواپيماسازي هسا همچنين از انعقاد قرارداد با شركت ريكوف خبر داد و اضافه كرد : با انعقاد اين قرار داد ، شركت هسا 30 درصد قطعات يدكي هواپيماهاي فوكر 100 و 70 مورد نياز شركت هاي داخلي را به كمك ريكوف توليد خواهد كرد .

فلاح در پايان تاكيد كرد : هيچ گونه مذاكره اي براي مونتاژ هواپيماهاي فوكر انجام نشده است و همه توان شركت هسا براي توليد هرچه بهتر هواپيماي ايران 140 خواهد بود.