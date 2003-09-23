  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۴۶

دفاع مقدس در كلام امام (ره) - 6

نيروي زميني ارتش در نگاه امام(ره)

نيروي زميني ارتش در نگاه امام(ره)

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر : تقدس دفاع مقدس مديون هدايت آن پير و مرادي است كه در تمام حيات خويش جز به رضايت خداوند نينديشيد. كلام نوراني او ديروز ، امروز و فردا راهنماي جويندگان حقيقت بوده ، هست و خواهد بود .

نيروي زميني، قهرماناني كه در حقيقت در تمامي حوادث در نوك پيكان حملات ناجوانمردانه دشمنان بوده است، بحق چهرة راستين و شكست ناپذير و استوار خويش در دفاع از مرزهاي گستردة كشورمان را نشان داد. حضور و آمادگي دفاعي در مرزهاي غرب و جنوب و شمال غرب با آن همه خصوصيات جغرافيايي و با سرما و گرماي طاقت فرساي مناطق، آن همه كمبودها و محاصره ها كار آساني نبوده است.


پيام امام به مناسبت روز ارتش-صحيفه نور21-118

 نيروي زميني و پاسداران وهمه در اين مسائل فعاليت شجاعانه اي مي كنند و مورد تقدير ملت هستند، آنها هم از طبقه محرومند، همة اين خلبانها وهمه اين پاسدارها و همه اين ژاندارمري و ارتش، همه آنها هم از اين طبقه هستند.


بيانات امام در ديدار با گودنشينان و مردم جنوب تهران-صحيفه نور14-165


 
نيروي زميني را با اقسام سلاحها و آتشبارها و توپها تقويت كنند و بدانند كه مسامحه در اين امر نزد خداوند و ملت گناهي نابخشودني است و از عواقب آن برحذر باشند.


پيام امام به مناسبت عيد قربان-صحيفه نور13-122

 

کد خبر 24890

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها