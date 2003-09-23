نيروي زميني ارتش در نگاه امام(ره)

نيروي زميني، قهرماناني كه در حقيقت در تمامي حوادث در نوك پيكان حملات ناجوانمردانه دشمنان بوده است، بحق چهرة راستين و شكست ناپذير و استوار خويش در دفاع از مرزهاي گستردة كشورمان را نشان داد. حضور و آمادگي دفاعي در مرزهاي غرب و جنوب و شمال غرب با آن همه خصوصيات جغرافيايي و با سرما و گرماي طاقت فرساي مناطق، آن همه كمبودها و محاصره ها كار آساني نبوده است.



پيام امام به مناسبت روز ارتش-صحيفه نور21-118

نيروي زميني و پاسداران وهمه در اين مسائل فعاليت شجاعانه اي مي كنند و مورد تقدير ملت هستند، آنها هم از طبقه محرومند، همة اين خلبانها وهمه اين پاسدارها و همه اين ژاندارمري و ارتش، همه آنها هم از اين طبقه هستند.



بيانات امام در ديدار با گودنشينان و مردم جنوب تهران-صحيفه نور14-165





نيروي زميني را با اقسام سلاحها و آتشبارها و توپها تقويت كنند و بدانند كه مسامحه در اين امر نزد خداوند و ملت گناهي نابخشودني است و از عواقب آن برحذر باشند.