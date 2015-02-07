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۱۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۳

کتاب مناسبات شهر و شهر نشینی در دوره سلجوقیان جایزه فارابی را برد

کتاب مناسبات شهر و شهر نشینی در دوره سلجوقیان جایزه فارابی را برد

کتاب مناسبات شهر و شهر نشینی در دوره سلجوقیان، تالیف شهرام یوسفی فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ پژوهشکده تاریخ، برگزیده هفتمین جشنواره فارابی در بخش تاریخ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره فارابی، با تقدیر از ۴۰ اثر برگزیده در ۱۲ بخش، روز شنبه ۱۲ بهمن؛ با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، محمد حسین امید معاون مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس و رئیس شورای تخصصی و تحول و ارتقا علوم انسانی صبح امروز در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در بخش اول این مراسم که با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد در بخش شخصیت های پیشرو از مرحوم عباس حری، مرحوم آیت الله سید مجتبی موسوی لاری و مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی، در بخش پیشکسوت های علوم انسانی ایران از دکتر ناصر کاتوزیان و در بخش مجموعه آثار و خدمات ارزشمند از آیت الله تسخیری و از سیدمحمد دبیر سیاقی به عنوان مصحح برتر و در بخش مفاخر پژوه برجسته از میرجلال الدین کزازی تقدیر شد.

 در این مراسم که پس از پایان سخنرانی رئیس جمهور بدون حضور وی ادامه داشت، با حضور فرهادی وزیر علوم، ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، حسام الدین آشنا - مشاور رئیس جمهور و غلامعلی حداد عادل - رئیس شورای تخصصی و تحول و ارتقا علوم انسانی ادامه داشت، از ۴۰ اثر با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

رتبه برگزیده بخش سوم بزرگسال در بخش تاریخ به دکتر شهرام یوسفی فر با کتاب «جستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقیان» تعلق گرفت.

کد مطلب 2489038
خداداد خادم

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