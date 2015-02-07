۲۰ بنای غيرمجاز درشهرداری قزوین تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کيومرث فدايی فر صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: اين تعداد تخريب به دليل ساخت وساز در حريم شهر، احداث بالکن، طبقات مازاد و... تخريب شدند.

وی تصريح کرد:تخريب۲۰بنای غيرمجاز با حکم قضايي و با همکاري واحد اجراي احکام اجرايي شد.

فدايي فر يادآور شد:با توجه به تاثيرگذاری ساخت و سازهاي غيرمجاز در سيما و منظر شهری ورعايت نکردن قانون از سوي مالکان واحداث بنا در اراضی کشاورزی، منطقه يک شهرداری قزوين در ماههای اخير از ساخت و ساز های غيرمجاز جلوگيری و در صورت ادامه کارمنجر به تخريب بنا خواهد شد.

پایان اصلاح هندسي تقاطع بلوار شهيد مطهري و کمربندي ملاصدرا قزوین

سيد محمد علمی، مديرعامل سازمان عمران شهرداری قزوين نیز در ادامه گفت: عمليات اصلاح هندسی تقاطع بلوار شهيد مطهري و کمربندي ملاصدرا به پايان رسيد.

وی عنوان کرد: براي اتمام اين پروژه پنج هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاکبرداري، دو هزار و ۳۰۰ مترمکعب مخلوط ريزي، ۶۲۰ مترمکعب بيس ريزي و هزار و ۲۰۰ متر جدولکاري صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به ديگر عمليات صورت گرفته در مدت اجراي اين پروژه اظهار کرد: در باند کندروي ضلع شمال بلوار شهيد مطهری حد فاصل کمربندي ملاصدرا تا ميدان جانبازان نيز ۲۵ فقره دريچه نصب و ۴۵ متردال گذاري انجام شده است.

مديرعامل سازمان عمران شهرداری قزوين خاطرنشان کرد: با اتمام عمليات اصلاح هندسی تقاطع بلوار شهيد مطهری و کمربندی ملاصدرا اين محدوده آماده انجام عمليات آسفالت شده است.