ارتباط علمی و صنعتی تبریز و قازان پررنگ تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ریما راتنیکووا صبح شنبه در دیدار با شهردار تبریز با اشاره به اشتراکات بالای کشور ایران و تاتارستان و در پی آن تبریز و قازان گفت: ریشه‌های مشترک تاریخی قازان و تبریز به دوره استقرار دو شهر در مسیر جاده ابریشم باز می‌گردد.

وی ادامه داد: تبریز و قازان می توانند در توسعه روابط ایران و تاتارستان نقش آفرینی مفیدی داشته باشند.

معاون پارلمان تاتارستان افزود: این پیشینه، فرصت ایده‌الی است تا همکاری‌های پرقدمت دو کشور با محوریت فرصت‌های مدیریت شهری استمرار یابد.

راتنیکووا با اشاره به فواید افتتاح کنسول‌گری ایران در شهر قازان گفت: با این امر تعامل فرهنگی و اجتماعی دو شهر به خصوص با حضور گروه‌های فعال هنری و فرهنگی، به طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی افزود: زمینه های مشترک می‌تواند فرصت‌ ارزشمند مبادلات و تعامل طرفین را در حوزه‌های مختلف علمی، صنعتی و اقتصادی، پررنگ‌تر کند.