حميد درخشان با بيان جملاتی همچون بدشانس‌ترین مربی تاریخ پرسپولیسم، شعارها علیه من سازماندهی شده بود، زمان بیشتری می‌خواهم و سرمربیگری مایلی کهن صحت ندارد، به دلايل باختش برابر ملوان و نتيجه نگرفتن با پرسپوليس اشاره كرد.

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم فوتبال پرسپولیس برابر ملوان در هفته نوزدهم لیگ برتر و انتقادات شدیدی که نسبت به این تیم صورت گرفته، اظهار کرد: من از این بابت خوشحالم که تیم پرسپولیس نسبت به گذشته بهتر بازی می کند. این را کارشناسان هم می بینند و به آن اذعان دارند.

سر پرسپولیس را بُریدند

وی افزود: در بازی با ملوان شما دیدید که حتی دروازه بان ما هم در حمله بود و ما چقدر بر بازی مسلط بودیم! متاسفانه نمی دانم چرا سر پرسپولیس را می بُرند؟

داور یک پنالتی برای ما نگرفت

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: داور یک پنالتی آشکار را برای ما نگرفت. در ضربه پنالتی هم مازیار زارع که درون دروازه ملوان ایستاده بود 4 قدم به سمت جلو شیرجه زد که اینها از دید داور پنهان ماند.

چقدر چوب اینها را بخوریم؟!

درخشان افزود: ما چقدر باید چوب اینها را بخوریم. ما هر چقدر حرف نمی زنیم و سرمان را پایین می اندازیم بیشتر سرمان را می بُرند، انگار باید بیشتر فریاد بزنیم تا حواسشان به ما باشد.

هر آزمایشی را از پرسپولیس شروع می کنند

وی در ادامه انتقاداتش از محسن ترکی بازی پرسپولیس و ملوان خاطرنشان کرد: داوری را که چند ماه قضاوت نکرده بود برای این بازی انتخاب کردند و اشتباهات پشت سر هم او در بازی مشخص بود. متاسفانه انگار هر آزمایشی می خواهند انجام دهند آن را ازپرسپولیس شروع می کنند.

بازیکنان زیاد زحمت می‌کشند

سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه در بازی با ملوان فرصت های زیاد گلزنی نصیب تیمش شده بود، گفت: ما 5 بازی است که گرفتار این مشکل هستیم. بازیکنان زحمات زیادی می کشند ولی فرصتهایمان به گل تبدیل نمی شود.

مستحق باخت نبودیم

درخشان در خصوص اینکه چرا مشکل گلزنی پرسپولیس برطرف نمی شود، تصریح کرد: شما هر طوری که فکر کنید تمرینات اختصاصی، تیمی و تاکتیکی انجام داده ایم. هر کاری که فکر کنید انجام داده ایم. در زمین هم مقابل حریفان برتریم. حتی خود مربی حریف (فیروز کریمی) می گوید که تیمش مقابل پرسپولیس خوش شانس بوده است. ما طوری می بازیم که واقعا استحقاقش را نداریم.

ترکی مدتها از قضاوت دور بود

وی افزود: ما اگر دفاعی بازی می کردیم و این بلا سرمان می آمد می گفتیم اشکال ندارد ولی متاسفانه در عین برتری باختیم. در بازی با ملوان بهترین فرصت که همان پنالتی بود با اشتباه داور و شیرجه رو به بیرون دروازه بان ملوان از دست رفت. متاسفانه داور حق ما را گرفت چون مدتهاست از قضاوت مسابقات دور بوده است.

چرا گابریل پنالتی زد؟

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه چرا ضربه پنالتی را به گابریل بازیکن تازه وارد این تیم سپرد، گفت: اگر یک بازیکن داخلی این پنالتی را خراب می کرد خیلی برایش بد می شد! ممکن بود اگر یک بازیکن داخلی این پنالتی را از دست بدهد به او هزار انگ بچسبانند و در این صورت بازیکن نابود می شد، پس بهتر بود یک بازیکن خارجی که به هیچکس و هیج جا وابسته نیست و حرف و حدیثی هم پشت سرش نیست، این ضربه را می زد.

درخشان خاطرنشان کرد: ضمن اینکه گابریل بهترین بازیکن پرسپولیس در زمین بود، با وجود اینکه او اولین بازی اش را در پرسپولیس انجام می داد اما بسیار عالی بازی کرد ولی با شیرجه رو به جلوی دروازه بان، پنالتی ما گل نشد.

برای شعارها خط داده بودند!

وی در خصوص شعارهایی که علیه او بعد از بازی با ملوان مطرح شد و همچنین تشویق سرمربی سابق پرسپولیس، اظهار کرد: آنهایی که فوتبال را می فهمند که تیم ما از گذشته بهتر بازی می کند. یک عده خط گرفته بودند تا علیه ما شعار بدهند و همان عده دنبال آرای خودشان هستند.

بدشانس‌ترین مربی تاریخ پرسپولیس هستم!

سرمربی پرسپولیس در ادامه با بیان اینکه بدشانسی مهمترین علت از دست رفتن فرصت های گلزنی است، من بدشانس ترین مربی تاریخ پرسپولیس هستم! با علم به اینکه پرسپولیس برتر از حریفش بود، شکست خوردیم. ما به جز این بازی در مسابقات دیگر هم در دقایق پایانی باختیم. از بازی با گسترش فولاد و گل نشدن پنالتی اومانیا بگیرید تا همین بازی دیروز. ما در کدام مسابقه برتر نبودیم؟

توضیح درباره اشتباه سوشا مکانی

درخشان درباره عملکرد بد سوشا مکانی و اشتباه او روی گل ملوان، گفت: آیا در لیگ برتر کسی را می شناسید که گل نخورد؟! اگر توپ های ما وارد دروازه حریف شود دیگر این حرف ها مطرح نمی شود!

«آیا حتی اگر پرسپولیس پیروز هم بشود، نباید به نحوه گل خوردن دروازه‌بانتان ایراد بگیرید»؟ وی به این سئوال هم پاسخ قانع کننده‌ای نداد و تصریح کرد: اگر ما بتوانیم مقابل حریفانمان گل بزنیم نحوه گل خوردنمان گم می شود و دیگر هیچکس راجع به گل خوردنمان حرف نمی زند.

قدیمی‌ترین پرسپولیسی بعد از پروین و مایلی کهن هستم!

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که به عملکرد خودش چه نمره ای می دهد، گفت: من برای خودم نمره قائل نیستم و هر کاری که می کنم برای پرسپولیس است. بعد از علی پروین و محمد مایلی کهن، قدیمی ترین پرسپولیسی هستم که کاپیتان بوده ام و سوابقی بالاتر از من در پرسپولیس نیست! همان طور که گفتم ما روی بدشانسی می بازیم. اگر توپ های ما وارد دروازه حریف می شد الان وضعیتمان 180 درجه تفاوت داشت.

بدشانسی ما تمام نشده است

«آیا قبول دارید مشکل پرسپولیس فراتر از بدشانسی است چرا که بدشانسی نمی تواند عامل ناکامی در 5 مسابقه باشد»؟ درخشان در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: خب بدشانسی های ما تمام نشده است. وقتی ما در محوطه جریمه حریف فرصت های زیادی به دست می آوریم و توپ وارد دروازه نمی شود اسمش را چه چیزی می گذارید؟ یک موقع شما ایراد فنی دارید و به محوطه جریمه حریف نمی رسید که این یک بحث دیگری است ولی وقتی ما مدام در محوطه جریمه حریف و روی نقطه پنالتی تیم مقابل هستیم باید اسمش را بدشانسی بگذاریم.

پرسپولیس به زمان بیشتری نیاز دارد!

وی در ادامه یادآور شد: پرسپولیس به زمان بیشتری نیاز دارد. شما یک نگاه به خط حمله پرسپولیس بیندازید، آیا بازیکنان ما آنقدر باتجربه هستند؟ عالیشاه، علیپور و طارمی بازیکنان جوانی هستند که نیاز به زمان دارند.

تجربه عنایتی به استقلال کمک می‌کند

درخشان به حضور رضا عنایتی در تیم استقلال اشاره کرد و گفت: در تیم استقلال یک نکته کلیدی که وجود دارد این است که یک آدم باتجربه مثل عنایتی در راس خط حمله است و تجربه اش به بازیکنان دیگر کمک می کند.

تادئو هنوز جواب نداده است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اینکه آیا با جذب مهاجمانی مثل تادئو نتوانسته این کم تجربگی را رفع کند، گفت: تادئو هنوز در خط حمله ما جواب نداده است. او هنوز با فرهنگ ما آشنا نشده و بازیکنان جوان هم فرصت ها را از دست می دهند. واقعا نمی دانم چه کار کنم، باید خدا به ما عنایت کند.

سرمربیگری مایلی کهن صحت ندارد

وی درباره اینکه گفته می شود محمد مایلی کهن گزینه سرمربیگری پرسپولیس و جانشینی اش است، گفت: من چنین چیزی نشنیده ام و می دانم که این موضوع صحت ندارد. خود من از مایلی کهن خواستم سر تمرین بیاید چون بزرگ من بود.

درخشان ادامه داد: انگار هر آدمی را که به تمرین دعوت می کنید را جانشین شما می کنند در حالیکه خودم از مایلی کهن خواستم به تمرین بیاید.

آمادگی هر چیزی را در جلسه کمیته فنی دارم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال برکناری اش در جلسه روز یکشنبه کمیته فنی پرسپولیس وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: من چیزی در این خصوص نشنیده ام. اگر به جلسه کمیته فنی بروم آمادگی همه چیز را دارم. من به جایی دل نبسته ام و آمده ام که به پرسپولیس کمک کنم. خدا را شکر نوع بازی پرسپولیس نشان می دهد که ما رو به جلو و رو به پیشرفت بوده ایم.

زمان بیشتری می‌خواهم

وی در بخش دیگری از صحبت هایش مجددا به نیازش به فرصت بیشتر در پرسپولیس اشاره کرد و گفت: من به زمان بیشتری نیاز دارم چرا که هر تغییر و تحولی نیاز به زمان دارد و نمی شود به یکباره نتایج آن را دید.

تا صبح نخوابیدم!

درخشان ادامه داد: بعد از بازی ملوان تا صبح خوابم نبرد. بلایی که سرمان آمد فاجعه بود. مگر می شود این همه فرصت را از دست بدهید. نمی توانید تصور کنید اما هر راهکاری را که به فکرتان برسد انجام دادم.

وی همچنین با اشاره به تلاش بازیکنان پرسپولیس، گفت: آنها از خودمان بیشتر ناراحتند چون خودشان زیر سئوال هستند.

از من پیشکسوت‌تر وجود ندارد!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین به انتقادات پیشکسوتان از عملکرد پرسپولیس پاسخ داد و گفت: اول از همه باید بگویم از خود من پیشکسوت تر وجود ندارد! پیشکسوتان در رسانه ها حرف نزنند. در باشگاه باز است و هر پیشکسوتی می خواهد حرف بزند به باشگاه بیاید و راهکار بدهد. ما در باشگاه از پیشکسوتان پذیرایی می کنیم و مخلص همه آنها هستیم.

به بعضی‌ها که بیرون نشسته‌اند سخت می‌گذرد!

درخشان در پایان با گفتن یک جمله معنی دار به صحبت هایش پایان داد: گویا به بعضی از آنها که بیرون نشسته اند سخت می گذرد.