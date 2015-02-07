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۱۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸

تحریم‌های غرب علیه روسیه به ضرر اقتصاد جهانی

تحریم‌های غرب علیه روسیه به ضرر اقتصاد جهانی

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: غرب با اعمال تحریم های یکجانبه علیه روسیه، سعی در بر هم زدن قوانین بازی چند جانبه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری ایتارتاس، "واسلی نبنزیا" معاون وزیر خارجه روسیه گفت: تحریم های غرب علیه روسیه باعث بی ثباتی اقتصاد جهانی و نقض قوانین بین المللی است.

در همین حال وی اظهار داشت:، سیاست غرب با اعمال تحریم ها علیه روسیه، تنها این کشور را دچار دردسر نمی کند بلکه عامل اصلی در برهم زدن بی ثباتی در اقتصاد جهانی است.

همچنین وی به این نکته اشاره کرد و افزود: تنها تعداد مشخصی از قدرت های سیاسی در حال برهم زدن یکسری قوانین چندجانبه بازی بطور یکجانبه هستند و با این کارشان فضای ثبات در روابط بین المللی را سست می کنند و سبب آسیب رساندن به مناسبات تجاری می شوند.

"واسلی نبنزیا" گفت: روسیه در واکنش به تحریم های غرب، صادرات خود را به یکسری از کشورها قطع کرده است و جالب این است که از قسمت های مختلف جهان شنیده می شود، روسیه با این کار خود در حال نقض قوانین پایه و نورم های سازمان تجارت تجهانی است.  

وی در پایان گفت: روسیه درشرایط کنونی در حال تنوع بخشیدن به مناسبات بین الملل خود است و به منطقه آمریکای لاتین توجه خاصی می کند. اما در مورد اروپا به دلیل این که این منطقه جز شرکای اصلی تجاری روسیه است، همچنان روند همکاری با این منطقه باقی می ماند.

کد مطلب 2489131
علیرضا کمندی

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