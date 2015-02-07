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۱۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

ظریف با آمانو دیدار کرد/ برنامه های امروز وزیر خارجه در مونیخ

ظریف با آمانو دیدار کرد/ برنامه های امروز وزیر خارجه در مونیخ

وزیر امور خارجه کشورمان امروز در مونیخ علاوه بر دیدار با آمانو با همتایان خود از انگلیس و روسیه و عراق دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر به آلمان در مونیخ امروز با یوکیو آمانو رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین درخصوص همکاری های میان ایران و آژانس و آخرین تحولات مذاکرات هسته ای و برنامه صلح آمیز هسته ای ایران گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان امروز در مونیخ با وزیر امور خارجه روسیه و انگلیس ملاقات خواهد کرد، همچنین نخست وزیر لبنان و وزیر امور خارجه عراق نیز از دیگر مقاماتی هستند که امروز ظریف با آنها گفتگو خواهد کرد.

موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز در مونیخ با وزیر امور خارجه کشورمان گفتگو می کند و آخرین تحولات در مذاکرات هسته ای مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

 

 

کد مطلب 2489195

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