۱۸ هزار دانشجوی دانشگاه تبریز وام دانشجویی دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامعلی پور قبل از ظهر شنبه در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به اختصاص انواع وام های دانشجویی به دانشجویان این دانشگاه گفت: در طول این مدت برای دو هزار و ۸۳۸ نفر وام تحصیلی به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به فراهم نمودن شرایط مساعد تحصیلی و کمک به دانشجویان مستعد اظهار داشت: اعطای وام هشت میلیارد ریالی برای ۷۹۰ نفر دانشجوی نوبت دوم، ۸۷۸ میلیون ریال وام ضروری برای ۳۱۹ نفر، یک میلیارد و۶۸۰ میلیون ریال وام ازدواج برای ۱۱۲ نفر از جمله این وام ها بوده است.

امامعلی پور ادامه داد: همچنین وام ودیعه مسکن متاهلی برای ۸۴ نفر به مبلغ چهار میلیارد و۳۴۰ میلیون ریال، وام تحصیلی دانش هسته ای برای ۵۲ نفر به مبلغ ۲۹۷ میلیون ریال، وام ضروری کتب تخصصی برای ۳۱ نفر به مبلغ ۱۴۱ میلیون ریال و وام مسکن مجردی برای ۲۳ نفر به مبلغ ۷۴ میلیون ریال پرداخت شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه تبریز اعطای وام حج عمره، وام ضروری نابینا و کم بینا و وام ضروری دانش هسته ای را از دیگر وام های اختصاصی این دانشگاه بیان کرد.