شایسته تساوی نبودیم/ العین نیمه دوم خوش شانس بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از تساوی یک بر یک سه شنبه شب تیمش برابر العین امارات ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: کیفیت بازی خیلی بالا بود. نیمه اول العین موقعیت بیشتری داشت و بر روند کلی بازی احاطه داشت اما در نیمه دوم خوش شانس بودند.

وی افزود: آنها برای کسب یک امتیاز به تهران آمده بودند و به خواسته شان رسیدند. به مسئولان تیم العین تبریک می گویم که متفاوت تر از فوتبال امارات بازی می کنند. به بازیکنان تیم خودم هم افتخار می کنم که دستورات ما را در نیمه دوم به خوبی اجرا کردند.

منصوریان ادامه داد: احساس می کنم پنالتی که داور گرفت سختگیرانه بود و بازیکن ما فرصت این را نداشت که دستش را کنار بکشد. فکر می کنم داور در این صحنه سختگیرانه رفتار کرد. ضمن اینکه امیری در موقعیت گل بود که داور خطا را نگرفت.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در مورد اینکه آیا تیمش مشکل گلزنی دارد گفت: با این اظهار نظر موافق نیستم. ما بازیکنانی داریم که در خط حمله خیلی خوب بازی می کنند.

علیرضا منصوریان در مورد حضور تماشاگران در ورزشگاه هم گفت: دست تک تک کسانی که به ورزشگاه آمده بودند را می بوسم. بازی ما با پرسپولیس همزمان شده بود و به همین خاطر تماشاگران کمی به ورزشگاه آمدند. همین افرادی هم که آمدند کار بزرگی کردند. از مهدی رحمتی هم تشکر می کنم که به ورزشگاه آمده بود.

وی افزود: اگر با تیم حرفه ای که العین داشت ما در ورزشگاه خالی بازی می کردیم جوانان ما نمی توانستند نمایش خوبی داشته باشند. اما حضور همین تعداد اندک تماشاگر هم باعث شد بازیکنان ما از نظر روحی در شرایط خوبی قرار بگیرند.