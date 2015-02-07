ایران اسلامی با ثبات ترین کشور منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده ظهر شنبه در مراسم یادواره شهدای شهرستان قزوین که در تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد گفت: امروز با گذشت ۳۶ سال از انقلاب اسلامی با وقوع حوادث مختلف در کشورهای منطقه اهمیت و ارزش رهبری و ولایت کاملا احساس می شود و مردم باید قدردان این نعمت الهی باشند.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران تصریح کرد: با بررسی حوادث منطقه براحتی می توان مشاهده کرد که برای نمونه در کشور مصر پس از یک دهه تلاش مردمی، تحمل زندان و کشته های فراوان انقلابی شکل گرفت که پس از چند ماه با یک کودتا سرنگو می شود و در لیبی حرکت مردم به آشوب خیابانی تبدیل می شود و اگر ولایت نبود ایران نیز به همین سرنوشت دچار می شد.

سردار حاجی زاده یادآورشد: در جنگ تحمیلی هم وقتی ۳۰ کشور جهان از دشمن حمایت کردند اگر رهبری و ولایت نبود شکست می خوردیم و سرنوشت نامعلومی داشتیم.

وی بیان کرد: در ائتلافی که علیه عراق شکل گرفت، در جنگ با طالبان، فتنه ۸۸ که می توانست به جنگ داخلی منجر شودو حوادث دیگر اگر درایت و هوشمندی رهبری نبود و درگیر می شدیم هزینه زیادی را باید متحمل می شدیم وامنیت امروز را نیز نداشیتم.

ایران اسلامی جزیره ای باثبات و امن است

سردار حاجی زاده تصریح کرد: کشور ما امروز به جزیره ای امن و باثبات تبدیل شده که قادر است روی پای خود بایستد و نیازهای نظامی و دفاعی را تامین کند و نیازمند خارج نیست.

وی افزود: قبل از انقلاب امنیت کشور، تجهیزات و آموزش ها وارداتی بود و توسط خارجی ها تامین می شد و دهها هزار مستشار خارجی در کشور تعیین کننده بودند اما امروز به لطف انقلاب اسلامی امنیت کشور بومی شده و حتی صادر می شود و کشورهای منطقه نیز به ما امید دارند.

این مسئول بیان کرد: امروز دیگر دشمنان و کشورهای استعماری هیچ نقش در تامین امنیت ایران اسلامی ندارند و وقتی تحریم ها اجازه نداد صنایع نظامی را از خارج وارد کنیم امروز توانسته ایم دهها هزار فلم تسلیحات را در داخل تولید کنیم و دشمنان هیچ کنترل و نظارتی در امور نظامی و امنیتی ما ندارند که جای شکرگزاری است.

وی اظهارداشت: در محدودسازی موشک های بالستیک امروز دشمنان به ما التماس می کنند و می خواهند جلوی تولید، تحقیق و توسعه کشورمان را در این زمینه بگیرند اما چون مدیریت و اختیار ندارند قادر به سلطه گری نیستند و نا امید شده اند.

حاجی زاده گفت:امروز کشورهای منطقه واردکننده امنیت هستندو هیچکدام قادر نیستند به تنهایی امینت خود را برقرار کنند و مجبورند با هزینه های زیاد تجهیزات خریداری و هر چند سال دوباره آن را نوسازی کنند اما ایران در این زمینه خوداتکا شده است.

داعش توطئه اسرائیل و آمریکاست

وی درادامه به وضعیت منطقه اشاره کرد و اظهارداشت: اسرائیل و آمریکا درصدد ایجاد آشوب، ناامنی در کشورهای منطقه است و هنگامی که پیمان نظامی آمریکا در عراق امضاء نشد طرح تشکیل داعش را پی ریزی کردند و شاید اگر اجازه می یافتند در عراق پایگاه داشته باشند این طرح به گونه ای دیگر اجرا می شد.

حاجی زاده گفت: با اطلاعات مستند می گوئیم که حضور ائتلاف در منطقه برای مقابله با داعش نیست بلکه کمک و حمایت هم می کنند و در واقع این بازی های آنها یکنوع فیلم هالیوودی برای فریب مردم منطقه است و تنها حضور سمبلیک دارند زیراسود همه آنها در ناامنی در کشورهای منطقه و مسلمان است.

وی اضافه کرد: مردم جهان دیدند که چگونه با حضور سناتورهای آمریکایی آرامش کشور اکراین در هم ریخت و ناامن شد و آنها فقط دنبال منافع خود هستند و هرجا که بتوانند با ایجاد آشوب و ناامنی حضورشان را تثبیت می کنند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران تصریح کرد: به دلیل وجود رهبری آگاه و شجاع و جایگاه ولایت تاکنون دشمنان نتوانسته اند به اهداف شوم خود دست یابند و با پشتیبانی مردم از این جایگاه همچنان در مسیر ارزشها حرکت خواهیم کرد.

فریب خنده سیاست مداران آمریکا را نمی خوریم

حاجی زاده گفت: چون توطئه های آمریکا را رصد می کنیم با قاطعیت می گوئیم نباید ساده لوحانه و عجولانه فریب خنده های دشمن را بخوریم و در دست دادن با دستکش های مخملی هوشیار باشیم و بدانیم چون در حوزه نظامی شکست خورده اند و کاری نمی توانند انجام دهند پای میز مذاکره آمده اند.

وی افزود: دشمنان غولهای پوشالی هستند که اگر ایستادگی کنیم هیچ غلطی نمی توانند انجام دهند اما اگر خدای ناکرده یک گام عقب بنشینیم دشمن دو گام جلو می آید لذا همانگونه که در پی شهادت سردار الله دادی ضرب شستی به اسرائیل نشان داده شد و حساب کار خود را کردند باید با صلابت در مسیر خود حرکت کنیم و از هیچ کسی هراس به خود راه ندهیم.

نقطه ضعف ما حوزه اقتصاد و فرهنگ است

وی بیان کرد: دشمنان دنبال نقاط ضعف ما در حوزه اقتصاد و فرهنگ رفته اند و می دانند در این بخشها آسیب پذیریم لذا از این جبهه وارد شده اند تا به ما ضربه بزنند و زیبنده نیست کشوری که در هوا فضا، نانو، ماهواره و علم و دانش صاحب جایگاه است نتواند در اقتصاد موفق شود.

سردار حاجی زاده اظهارداشت:وقتی رهبر معظم انقلاب درحوزه های فرهنگی و اقتصادی هم رهنمودهای روشنی دارند مسئولان باید گوش شنوا داشته باشند و در این زمینه وارد عمل شوند و این رهنمودها را اجرایی کنند.

وی اضافه کرد: در سپاه پاسداران بومی سازی تجهیزات نظامی را آغاز کرده ایم و امروز به جایی رسیده ایم که دیگر مونتاژ کار خارجی ها نیستیم و این افتخار موجب امنیت و اقتدار کشور شده است.

حاجی زاده گفت:با اتکاء به نخبگان و جوانان مستعد کشور می توانیم کارهای بزرگی را محقق کنیم و همانگونه که در ساخت موشک، ماهواره، توپ و تانک نظامی، ساخت سد، تونل، جاده، نیروگاه، وابستگی خود به خارج را قطع کرده ایم در حوزه اقتصاد و فرهنگ هم قادریم موفق باشیم.

سرنوشت کشور را به مذاکرات گره نزنیم

این مسئول گفت: گروه مذاکره کننده باید کار خودش را انجام دهد و ما به کمک یکدیگر خاکریز اقتصادی خود را درست کنیم تا دشمن طمع نکند که این کار نیازمند از خودگذشتگی، ایثار و استقامت است اما بدانید سرنوشت کشور را نباید به مذاکرات گره زد زیرا قادریم همه نیازهای خود را با کمک شرکت های دانش بنیان تامین کنیم.

وی افزود: دشمن برای همیشه برای کشور ما برنامه دارد و از دشمنی ها دست برنخواهد داشت و ما هم لازم است با مذاکره دشمنی را کم کنیم اما بهتر است به داخل نگاه کنیم و به خارج امید نداشته باشیم.

حاجی زاده اظهارداشت: جنگ اقتصادی کوچک تر از جنگ نظامی است و اگر نقاط ضعف خود را بشناسیم وبرای رفع آن اقدام کنیم به پشتوانه شهدا و خانواده معزز آنها می توانیم در حوزه اقتصاد نیز به موفقیت دست یابیم.

دراین مراسم حجت الاسلام حسینی نماینده مردم قزوین درمجلس شورای اسلامی،سردار شاهرخی فرمانده سپاه صاحب الامر استان،سید علی موسوی فرماندار قزوین، حجت الاسلام قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، سردار میرحیدری فرمانده ناجا در استان، سرهنگ طاهرخانی مدیرکل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس استان، فرماندهان نواحی سپاه، روحانیون، بسیجیان و خانواده های معظم شهداو ایثارگران نیز حضور داشتند.