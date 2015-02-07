پاتک به ۳۴ پاتوق عرضه مواد مخدر/حضور پلیس افتخاری در ماموریت ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدینیا پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام خبر متلاشی شدن ۳۴ پاتوق از قبل شناسایی شده موادفروشان پایتخت، گفت: همکاران من در پلیس مبارزه با مواد مخدر طی سه شب گذشته با انجام یک دوره عملیات منسجم، موفق به شناسایی ۳۴ مرکز پرخطر و انهدام این مناطق از حضور موادفروشان عمده شدهاند.
وی گفت: با انجام این عملیات، ۱۳۷ نفر دستگیر شدند که از این تعداد ۵۵ نفر به عنوان توزیعکنندگان اصلی مواد مخدر مورد شناسایی قرار گرفتند.
ساجدینیا با اشاره به اینکه در عملیات دستگیری موادفروشان، از هر کدام از دستگیرشدگان، بین یک تا سه کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است، گفت: جمعا ۳۰۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی از دستگیرشدگان کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال تاکنون ماموران پلیس تهران بزرگ موفق به کشف ۱۴ تن انواع مواد مخدر شدهاند که در جریان کشف این مقدار از مواد مخدر، بیش از ۷۱ باند بزرگ قاچاق مواد مخدر شناسایی و منهدم شده است.
این مقام ارشد انتظامی افزود: در این عملیات از سگهای موادیاب نیز استفاده شد و ماموران موفق شدند بسیاری از جاسازهای سطح شهر موادفروشان را با کمک سگهای آموزش دیده، شناسایی کنند.
ساجدینیا به آمار کشفیات مواد مخدر در ۱۱ ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: به استثنای باندهای شناسایی شده در عملیاتهای اخیر، تاکنون ۷۱ باند بزرگ قاچاق مواد مخدر متلاشی شده است.
وی ادامه داد: این میزان دستگیری جدا از دستگیری روزانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ خردهفروش مواد مخدر است که از سوی کلانتریها در ۱۷۴ محله پایتخت شناسایی و دستگیر میشوند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام اینکه پلیس آمادگی ۱۰۰ درصدی برای جمعآوری معتادان از سطح شهر را دارد، افزود: مسئولان مرتبط در حوزه مواد مخدر اگر توانایی ساماندهی معتادان سطح شهر را داشته باشند، بنده اعلام میکنم پلیس توانایی ۱۰۰ درصدی برای جمعآوری هر چه سریعتر معتادان را دارد.
ساجدینیا در تشریح عملیات سه شب گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، گفت: در این عملیات یک قاچاقچی مواد به ضرب گلوله ماموران پلیس، کشته و چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند.
وی همچنین گفت: از افراد دستگیر شده چند سلاح گرم و تعدادی قداره، قمه و پنجه بوکس نیز کشف و ضبط شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه با تشریح فعالیتهای پلیس در مبارزه با سرقت نیز گفت: سرقتهای خرد ۵۰ درصد از سرقتهای تهران را به خود اختصاص داده و اکثر قریب به اتفاق سرقتها توسط معتادان انجام میشود و اگر بتوانیم همکاری بین بخشی برای جمعآوری و ساماندهی معتادان را به انجام برسانیم، قطعا کاهش قابل قبولی در امر کاهش سرقتهای خرد در سطح کلانشهرها به ویژه تهران خواهیم داشت.
ساجدینیا به مراسم یومالله ۲۲ بهمن اشاره کرد و افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی تمام پیشبینیهای لازم را انجام داده و فرماندهی انتظامی نیز تمام مباحث امنیتی و انتظامی را پیشبینی کرده و برنامهریزیهای کامل برای هر چه باشکوه برگزارتر شدن این راهپیمایی، انجام داده است.
وی گفت: پلیس علاوه بر ایجاد تمهیدات ترافیکی ویژه، گشتهای سواره و پیاده در طول مسیر راهپیمایی، امنیت شرکتکنندگان در مراسم را پوشش میدهد تا جایی که شهروندان شرکتکننده در راهپیمایی شاهد حضور دو تا سه برابری ماموران پلیس در طول مسیر راهپیمایی خواهند بود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ به استفاده از بالگرد برای برقراری امنیت شرکتکنندگان در راهپیمایی اشاره کرد و گفت: از دو بالگردهای ناجا برای انجام مراسم گلریزان طول مسیر و همچنین پوشش خبری مراسم استفاده خواهد شد.
ساجدینیا در ادامه نشست خبری درباره کشف مواد محترقه در طول سه هفته اخیر اشاره کرد و گفت: تا این لحظه بیش از ۱۵ میلیون قطعه مواد محترقه کشف شده و ۳۵ نفر در خصوص قاچاق و ترانزیت مواد محترقه در تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شدهاند.
وی گفت: متاسفانه رشد ۱۰۴ درصدی کشف مواد محترقه را نسبت به سال گذشته تا این لحظه شاهد بودهایم و اگر پلیس در این زمینه ورود نکند، متاسفانه شاهد حوادث غیرقابل جبرانی خواهیم بود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: پلیس برای جلوگیری از قاچاق مواد محترقه، هماهنگیهای لازم را با رنگفروشیها و اماکنی که مواد اولیه محترقه را در دست دارند، انجام داده و کنترل لازم را در این صنوف داشته است و امیدواریم با تمام تمهیداتی که پلیس در این زمینه انجام داده است، امسال شاهد وقوع حوادث دردناک برای کودکان و نوجوانان نباشیم.
ساجدینیا با اعلام اینکه در طول سه هفته گذشته ۳۵ تن انواع مواد محترقه در انبارهای غیرایمن اطراف تهران کشف و ضبط شده است، افزود: ماموران پلیس همچنین موفق به دستگیری ۵۳ نفر در این زمینه شدهاند.
وی با توجه به آغاز خریدهای نوروزی، گفت: پلیس از اول اسفند ماه طرح ایجاد امنیت برای فروشندگان و شهروندان را به اجرا میگذارد و با انجام گشتهای دورهای و جلسات منظم، با ماموران پلیس پیشگیری، آگاهی و پلیس اماکن، برنامههای لازم را برای افزایش ضریب ایمنی شهروندان فراهم میکند. از این رو کلیه مراکز خرید و از جمله بازار بزرگ تهران توسط پلیس آگاهی، پیشگیری و پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت ۱۰۰ درصدی رصد میشوند تا شاهد سرقت و بینظمی نباشیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه امسال پلیس تمهیدات ویژهای را اندیشیده است تا شاهد حضور پررنگ ماموران در سطح شهر باشیم، افزود: مرحله اول طرح نوروزی پلیس از ۱۵ اسفند ماه تا پایان سال برگزار میشود. در این بازه زمانی در حوزه پیشگیری، نظارت، تردد و حضور شهروندان، برنامهریزیهای لازم انجام شده است و امسال شهروندان شاهد کاهش قابل توجه سرقت و ناهماهنگی در ترافیک خواهند بود.
ساجدینیا با اعلام اینکه ۳۷۴ محله در کلانشهر تهران به صورت کامل زیر نظر ماموران پلیس قرار دارند، گفت: در هر لحظه ۴۰۰ گشت کلانتری، پلیس آگاهی، پلیس امنیت اخلاقی و گشتهای انتظامی در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند که این تعداد با توجه به افزایش ترددهای شهروندان در روزهای پایانی سال و همچنین در طول ایام تعطیل، افزایش خواهد یافت.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره استفاده از پلیسهای افتخاری برای افزایش میزان امنیت محلات، گفت: حضور ملموس و عملیاتی پلیس افتخاری را انشاءالله در اسفند ماه شاهد خواهیم بود و تلاش میشود در ایام نوروز برای اولین بار از حضور پلیس افتخاری در ماموریتهای تهران استفاده شود.
وی به بحث استفاده شهروندان از صندوق امانات بانکها اشاره کرد و گفت: در بحث صندوق امانات، سیاستهای کلی ناجا به استفاده هر چه بیشتر شهروندان از این امکان معطوف شده است. تا جایی که ناجا با انجام مکاتبات مستمر با بانکهای عامل، از آنها درخواست کرده است تا با افزایش میزان صندوقهای امانات، این امکان را برای شهروندان فراهم آورند تا همه بتوانند اشیای قیمتی، پول، طلا و جواهرات خود را با قیمتهای مناسب در صندوقهای امانات بانک نگهداری کنند، چرا که با اجرایی شدن این طرح، قطعا شاهد کاهش میزان سرقت در حوزه اماکن و منازل خواهیم بود.
ساجدینیا در ادامه با اشاره به حضور گشت ارشاد و گشت امنیت اخلاقی در محلهای برگزاری جشنواره فیلم فجر، گفت: قبل از برگزاری این جشنواره بزرگ، با دستاندرکاران آن جلساتی برگزار کردیم و پلیس، خط قرمزهای امنیتی و اخلاقی را برای برگزارکنندگان مراسم مشخص کرده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به حضور پررنگ گشت امنیت اخلاقی در محل برگزاری جشنواره فیلم فجر، افزود: تاکنون مورد خاصی مبنی بر زیر پا گذاشتن خط قرمزها و برخورد پلیس با تماشاچیان و برگزارکنندگان مراسم گزارش نشده است.
وی در ادامه به متلاشی شدن ۹۹ باند قاچاق کالا در ۱۱ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در حوزه پلیس آگاهی و مبارزه با سرقت تاکنون ۱۰۴۵ باند سرقت در تهران شناسایی و متلاشی شده است.
ساجدینیا گفت: ۱۴۰ باند سرقت منزل، ۱۲۸ باند کیفقاپی، ۹۸ باند زورگیری، ۱۳۲ باند جعل و کلاهبرداری، ۱۰۶ باند سرقت اتومبیل و ۱۶۹ باند سرقت لوازم داخلی خودرو از جمله باندهای متلاشی شدهای هستند که در طول ۱۱ ماهه گذشته پلیس موفق به شناسایی و انحلال آنها شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام اینکه روند افزایش سرقت نسبت به سال گذشته تقریبا صفر بوده است، گفت: تلاش ما و همکاران ما در پلیس تهران باعث شده است رشد چندانی را در حوزه سرقت نداشته باشیم و در سال ۹۴ کاهش قابل توجهی را در حوزه سرقت شاهد باشیم. البته در این زمینه افزایش گشتهای پلیس و میزان تیراندازی و دستگیری سارقان بیتاثیر نبوده است.
وی با درخواست از قوه قضاییه برای برخورد شدیدتر با سارقان به ویژه زورگیران و کیفقاپان مجهز به سلاح سرد، گفت: سارقان به عٌنف علاوه بر افزایش میزان سرقت در جامعه، باعث کمرنگ شدن امنیت روانی شهروندان میشود و اگر همکاران ما در حوزه قضایی به برخورد شدیدتر با این متخلفان بپردازند، شاهد کاهش میزان وقوع این جرایم خواهیم بود.
ساجدینیا در ادامه اعلام کرد: همانند سالهای گذشته، امسال نیز از ارائه مرخصی به زندانیان پرخطر در طول ایام نوروز جلوگیری خواهد شد تا شهروندان در آرامش بیشتری تعطیلات خود را سپری کنند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به فعالیتهایی که در حوزه مجازی و پلیس فتا انجام میشود، افزود: درصد بالای پروندههایی که در تهران تشکیل میشود، در پلیس فتا مورد بررسی قرار میگیرد که بیشتر موضوعات آن مربوط به مسائل اقتصادی، مالی و مسائل غیراخلاقی است که بیش از ۹۰ درصد پروندههای واصله به بخش پلیس فتا، مختومه و متهمان آن دستگیر و شناسایی میشوند.
وی به حوزه جرایم مسلحانه نیز اشاره کرد و افزود: در این زمینه نسبت به سال گذشته رشدی نداشتیم تا جایی که در مجموع ۶۱ مورد سرقت مسلحانه که در تهران به وقوع پیوسته است، ۵۹ مورد آن با دستگیری عوامل مسلح، مختومه شده و دو مورد باقی مانده نیز تا پایان سال شناسایی و دستگیر میشوند.
ساجدینیا گفت: جرایم خشن در ۱۱ ماه اخیر رشد خاصی نداشته است و در حوزه قتل نیز نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری را شاهد بودهایم. همچنین در موضوع نزاعهای دستهجمعی شاهد کاهش بودهایم. اما در درگیری و نزاع بین دو نفر نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری را شاهد بودهایم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد پلمپ قهوهخانههای سنتی نیز گفت: در این اماکن نباید تخلفی صورت بگیرد و بیشتر پلمپهایی که صورت گرفته است، به دلیل نداشتن مجوزهای لازم از سوی دایرکنندگان قهوهخانهها بوده است.
وی در مورد پلمپ کافیشاپها نیز گفت: متاسفانه صنوفی هستند که بدون اخذ مجوز از صنف مربوطه فعالیت خود را آغاز میکنند تا جایی که خود صنف مربوطه در این زمینه از پلیس درخواست کمک میکند و ماموران پلیس اماکن اجازه پلمپ کافیشاپ بدون مجوز را به دست میآورند.
ساجدینیا همچنین به فعالیت آتلیههای غیرمجاز نیز اشاره کرد و افزود: آتلیهها نیز باید از صنف مربوطه مجوز لازم را داشته باشند و کلیه اطلاعاتی را که از مراسم افراد دارند، اعم از عکسها و فیلم را در فلش یا حافظه ثبت کرده و تحویل مشتریان دهند و اگر در هارد مجموعه چنین مواردی را شاهد باشیم، حتما آتلیه متخلف به صنف مربوطه معرفی شده و برخوردهای قضایی با آن صورت خواهد پذیرفت.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به سئوالی در مورد جمعآوری کودکان کار، زنان آسیبدیده و ... از سطح شهر تهران، گفت: برای پلیس کاری ندارد که این افراد را در کمتر از ۴۸ ساعت جمعآوری کند اما ساماندهی و خدماترسانی به آنها از عهده پلیس خارج است و دستگاههای متولی باید پلیس را در این امر یاری کنند.
وی همچنین در مورد سرقت مسلحانه یکی از بانکهای تهران در طول ماه گذشته، گفت: سارقان بانک حتما دستگیر شده و در همان محل در معرض دید شهروندان قرار خواهند گرفت.
ساجدینیا در پایان از شهروندان خواست پلیس را در انجام ماموریتها یاری رسانده و کوچکترین بینظمی را با سامانه (۱۱۰) در میان بگذارند.
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