خدمات ادبيات داستاني به ادب فارسي بررسي شد





به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، دومين شماره از نشريه نامه فرهنگستان ويژه شهريور ماه 1384 در 230 صفحه و به مدير مسولي غلامعلي حداد عادل ، روي پيشخوان كتابفروشي ها قرار گرفت .

در اين شماره از نامه فرهنگستان مطالبي از نصر الله پور جوادي ، علي خزائي فر ، علاء الدين طباطبائي ، عليرضا نيكويي، تقي وحيديان ، حميد تنكابني ، احمد سميعي گيلاني ، حسن رضائي باغ بيدي ، يحيي طالبيان ، سيد علي آل داوود ، محمود رضا تركي ، محمود صناعي و ناهيد بني اقبال با موضوعاتي چون مقاله ، نقد و بررسي ، تحقيقات ايرانشناسي و مطالب و موضعاتي دريگر مربوط به فرهگستان به چاپ رسده است .

مناظره عقل و علم و حلم ، نگاهي به فعل مركب از ديدگاه فرهنگ نويسي ، زمان روايت ابديت در شعر حافظ ، تطور تاريخي عناوين دبير و ديوان ، خدمات ادبيات داستاني به ادبيات فارسي ، مروري بر آثار احمد محمود ، فردوسي استاد تراژدي ، و جشن نامه گراردونيولي ، ايرانشناس ايتاليائي ، عناوين برخي از مقالات اين شماره از نشريه نامه فرهنگستان است .