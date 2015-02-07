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۱۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۱۵

سخنگوی وزارت ارشاد خبر داد؛

«برخورد قانونی» با «رسانه‌های دروغ‌پرداز»

«برخورد قانونی» با «رسانه‌های دروغ‌پرداز»

سخنگوی وزارت ارشاد هشدار داد که این وزارتخانه در صورت آنچه او ادامه روند دروغ پردازی‌های برخی نشریات و سایت‌های خبری، نامید، با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوش‌آبادی معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنگوی این وزارتخانه در آیین گرامیداشت دهه فجر شهرستان ری اظهار داشت که در صورت ادامه روند دروغ پردازی‌های برخی نشریات و سایت‌های خبری که بعضاً فاقد مجوز فعالیت نیز هستند، وزارت ارشاد علیه آنها برخورد قانونی خواهد کرد.

حسین نوش‌آبادی گفت: استقلال مفهوم مبارکی است که امروز نظام جمهوری اسلامی آن را در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی به خوبی احساس می‌کند و علت عمده بسیاری از دشمنی‌های نظام سلطه و کشورهای سلطه‌گر را علیه کشور ناشی از هراس آنان از پیشرفت‌های مادی و معنوی جمهوری اسلامی دانست.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استقلال فرهنگی را یکی از مهمترین دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی دانست و با تاکید بر اینکه فعالیت‌های فرهنگی کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و فرامین مقام معظم رهبری اجرا می‌شود، بیان داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف و ماموریت‌های متعدد، متنوع و تعریف شده‌ای بر اساس قانون بر عهده دارد که باید آنها را در چهارچوب ضوابط قانونی و شرعی انجام دهد و هیچکدام از این فعالیت‌ها تعطیل‌شدنی نیست.

نوش آبادی افزود: ما کاملاً حساسیت‌ها و دغدغه‌های شخصیت‌ها و مقامات علمی و فرهنگی به ویژه علمای بزرگوار و مراجع معظم تقلید را در حوزه فرهنگی و هنری درک می‌کنیم و همواره سعی کرده و خواهیم کرد در اجرای برنامه‌های هنری کوچکترین لطمه‌ای به فرهنگ دینی، اسلامی و انقلابی کشور وارد نشود و در صورت بروز هر گونه رفتار خلاف شئونات دینی که موجب جریحه دارشدن احساسات مذهبی جامعه شود، ایستادگی خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم به بهانه فضای باز فرهنگی، احکام اسلامی و شرعی نادیده گرفته شود.

سخنگوی وزارت ارشاد گفت: جایگاه رفیع مراجع عظام تقلید و نصایح و تذکرات و انتقادات آنان از حساب برخی جریانات سیاسی که با هوچی‌گری و انعکاس اخبار دروغ درصدد مخالفت و انتقام جویی از دولت و ناکارآمد نشان دادن مسئولان فرهنگی کشور هستند، جدا است.

وی اظهار داشت: مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهره‌ها و شخصیت‌های انقلابی، متدین و متعهد به نظام و ولایت فقیه هستند و اجازه ورود تفکر اباحه‌گری و اندیشه تساهل و تسامح به حوزه فرهنگ و هنر ایران اسلامی را نخواهند داد.

نوش آبادی تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کسانی که برخلاف مجوزهای صادره و محتوای آثار ارائه شده دارای مجوز، آثار دیگری ارائه می‌دهند که مطابقت با اثر تائید شده ندارد، هشدار می‌دهد و در صورت تخلف با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 2489319

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