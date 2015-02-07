به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوشآبادی معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنگوی این وزارتخانه در آیین گرامیداشت دهه فجر شهرستان ری اظهار داشت که در صورت ادامه روند دروغ پردازیهای برخی نشریات و سایتهای خبری که بعضاً فاقد مجوز فعالیت نیز هستند، وزارت ارشاد علیه آنها برخورد قانونی خواهد کرد.
حسین نوشآبادی گفت: استقلال مفهوم مبارکی است که امروز نظام جمهوری اسلامی آن را در حوزههای سیاسی و فرهنگی به خوبی احساس میکند و علت عمده بسیاری از دشمنیهای نظام سلطه و کشورهای سلطهگر را علیه کشور ناشی از هراس آنان از پیشرفتهای مادی و معنوی جمهوری اسلامی دانست.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استقلال فرهنگی را یکی از مهمترین دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی دانست و با تاکید بر اینکه فعالیتهای فرهنگی کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و فرامین مقام معظم رهبری اجرا میشود، بیان داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف و ماموریتهای متعدد، متنوع و تعریف شدهای بر اساس قانون بر عهده دارد که باید آنها را در چهارچوب ضوابط قانونی و شرعی انجام دهد و هیچکدام از این فعالیتها تعطیلشدنی نیست.
نوش آبادی افزود: ما کاملاً حساسیتها و دغدغههای شخصیتها و مقامات علمی و فرهنگی به ویژه علمای بزرگوار و مراجع معظم تقلید را در حوزه فرهنگی و هنری درک میکنیم و همواره سعی کرده و خواهیم کرد در اجرای برنامههای هنری کوچکترین لطمهای به فرهنگ دینی، اسلامی و انقلابی کشور وارد نشود و در صورت بروز هر گونه رفتار خلاف شئونات دینی که موجب جریحه دارشدن احساسات مذهبی جامعه شود، ایستادگی خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم به بهانه فضای باز فرهنگی، احکام اسلامی و شرعی نادیده گرفته شود.
سخنگوی وزارت ارشاد گفت: جایگاه رفیع مراجع عظام تقلید و نصایح و تذکرات و انتقادات آنان از حساب برخی جریانات سیاسی که با هوچیگری و انعکاس اخبار دروغ درصدد مخالفت و انتقام جویی از دولت و ناکارآمد نشان دادن مسئولان فرهنگی کشور هستند، جدا است.
وی اظهار داشت: مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهرهها و شخصیتهای انقلابی، متدین و متعهد به نظام و ولایت فقیه هستند و اجازه ورود تفکر اباحهگری و اندیشه تساهل و تسامح به حوزه فرهنگ و هنر ایران اسلامی را نخواهند داد.
نوش آبادی تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کسانی که برخلاف مجوزهای صادره و محتوای آثار ارائه شده دارای مجوز، آثار دیگری ارائه میدهند که مطابقت با اثر تائید شده ندارد، هشدار میدهد و در صورت تخلف با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.
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