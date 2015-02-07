اقتدار و امنیت پایدار ایران اسلامی مرهون رهبری امام(ره)است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری سلامی ایران در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، امیر سرتیپ دکتر حسین محمدی افزود: نیروی هوایی با انجام رژه تاریخی در مقابل حضرت امام (ره) در روز ۱۹ بهمن و بیعت با بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، کمر رژیم طاغوت را شکست و روند پیروزی انقلاب را تسریع کرد.

وی با اشاره به نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران انقلاب گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در تحولات انقلاب اسلامی نقش بسیار موثری داشه به طوریکه بسیاری از کارکنان قبل از پیروی انقلاب با فرمان حضرت امام(ره) پادگانها را ترک و پس از پیروزی انقلاب به فرمان حضرت امام برای خدمت به نظام اسلامی به پاگانها بازگشتند و هنوز چند ماهی از پیروزی انقلاب نگذشته بودند که عناصر ضد انقلاب سودای تجزیه طلبی را در نقاطی از کشور در سر داشتند که ارتش با انجام رسالت و ماموریت خود ثبات و آرامش را به جامعه برگرداند.

فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری سلامی ایران در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد افزود: نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه سایر نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس بر مردم فهیم و ولایتمدار ما پوشیده نیست به خصوص نیروی هوایی ارتش جمهری اسلای ایران به عنوان یک نیروی تخصصی و واکنش سریع در روز یکم مهر ماه سال ۵۹ با به پرواز درآوردن ۲۰۰ فروند جنگنده بمب افکن که ۱۴۰ فروند از آنها با عبور از مرزها و بمباران مناطق حساس و استراتژیک و پایگاه های نظامی عراق و ۶۰ فرند دیگر با زمین گیر کردن نیروها و انهدام ادوات و تجهیزات دشمن که وارد خاک میهن اسلامی شده بودند، در همان روزهای اول جنگ رژیم بعث عراق را از این اقدام خودش پشیمان کردند.

محمدی یکی دیگر از افتخارات نیروی هوایی را شرکت در عملیات مروارید در هفتم آذر ۵۹ عنوان و اضافه کرد: نیروی هوایی در عملیات مروارید هفت فروند ناوچه و یک فروند ناو نیروبر و چندین فروند از هواپیماهای دشمن را منهدم به طوری که تا پایان جنگ نیروی دریایی عراق به یک نیروی بی اثر و خنثی تبدیل شد و سیتره دریایی تا پایان جنگ با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلانی ایران بود، همچنین پشتیبانی هوایی کلیه عملیاتها در دوران دفاع مقدس اعم از عملیات های مستقل و مشترک ارتش و سپاه به عهده نیروی هوایی بوده که این خود نیز همانند برگ زرینی در تاریخ نبردهای این نیرو ثبت شده است.

امیر محمدی با اشاره به دستاوردهای نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس گفت: نیروی هوایی با برخورداری از کارکنان مومن، متعهد، متخصص و ولایتمدار خود بعد از پایان جنگ توانسته علاوه بر تعمیر و نگهداری وسایل تجهیزات خود با همکاری صنایع دفاعی و دانشگاه های کشور، صنعت دفاعی خود را بومی کرده به طوریکه برای انجام رسالت و ماموریت خود نیازمند به هیچ کشور خارجی نیست.

فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری سلامی ایران در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد در پایان ضمن تبریک دهه فجر و ۱۹ بهمن به عنوان روز نیروی هوایی به کلیه کارکنان جان بر کف این نیرو، اظهار امیدواری کرد که نیروی هوایی بتواند روز به روز با ارتقای توان رزمی خود رسالت و ماموریت خود را برای پاسداشت از تمامیت ارضی و استقلال کشور و ایجاد امنیت پایدار در جامعه همانند گذشته به خوبی انجام دهد.