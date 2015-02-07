۶۱ پروژه و تجهیزات حمل و نقل ترافیکی در مشهد بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که روز شنبه با حضور مسئولان شهری مشهد در محل معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد برگزار شد از تعداد ۶۱ پروژه و تجهیزات حمل و نقل شهری با اعتبار ۸ و نیم میلیارد تومان بهره برداری شد.

در این مراسم پارکینگ های مکانیزه امامت و دانش با گنجایش ۷۰ خودرو و با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال به صورت رسمی توسط سید صولت مرتضوی شهردار مشهد افتتاح شد.

همچنین در این مراسم ۵ تابلوی پیام متغیر خبری با اعتبار ۷ میلیارد ریال، ۱۰ پل عابر پیاده با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال، تجهیز ۲۰ تقاطع به سیستم هوشمند فرماندهی با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال با حضور مسئولان شهری به بهره برداری رسید.

بهره برداری از ۱۵ دوربین نظارت تصویری جهت مدیریت ترافیک شریان هابا اعتبار ۱۰ میلیارد، تجهیز ۲ پل عابر پیاده به آسانسور با اعتبار ۵ و نیم میلیارد ریال و نصب ۷ دوربین ثبت تخلفات جهت کنترل ترافیک و اصلاح فرهنگ ترافیکی شهروندان با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از جمله پروژه های افتتاحی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد بود.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد نیز در این مراسم اظهار کرد: یکی از سیاست های جدی شهرداری مشهد اولویت قرار دادن مباحث حمل و نقل عمومی به منظور دست یابی به شهری ایمن و هوشمند بوده است.

هوشنگ غلامزاده افزود: پروژه هایی که در حوزه حمل و نقل عمومی در سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی بوده که می توان به هوشمندسازی تقاطع ها، افزایش پل های عبر پیاده، نوسازی ناوگان اتوبوس رانی و تاکسی رانی اشاره کرد.