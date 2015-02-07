سارقان موفق به سرقت از بانک در شهرستان نکا نشدند

سرهنگ حسن فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستبرد سارقان از بانک ملی شعبه امامت شهرستان بیان داشت: ساعت ۲۳:۲۳ دقیقه شامگاه پنجشنبه گشت نیروی انتظامی با عبور از خیابان انقلاب و بانک ملی شعبه امات پی به شرایط غیر عادی این بانک برده و با گزارش به ستاد انتظامی با حضور به هنگام مانع از اجرای نقشه سارقان شدند.

وی با اشاره به انتشار برخی از رسانه ها در خصوص سرقت از بانک ملی نکا افزود: عدم سرقت از وجه نقد و مدارک بانکی از جمله مهمترین نکات بارز این حادثه بود که این اقدام سارقان را کاملا ناکام گذاشت.

فرمانده انتظامی شهرستان نکا با بیان اینکه حفاظ های بریده شده و شیشه های شکسته شده بانک به درستی خبر از ورود سارقان را به این محل می دهد تصریح کرد: باوجود اینکه سارقان به راحتی توانستند از حفاظ ها عبور و به داخل بانک ورود پیدا کنند اما موفق به برداشت هیچ مبلغ و مدرکی از صندوق ها و خودپردازهای بانک نشدند.

سرهنگ فلاح گفت: با وجود موفقیت سارقان در قطع کردن آژیر و سیستم حفاظتی بانک به منظور عدم آگاهی نیروی انتظامی و مردم از این حادثه خوشبختانه حضور به موقع گشت های نیروی انتظامی در منطقه نقشه های سارقان را ناکام گذاشته و از اقدامات بعدی آنان جلوگیری کرده است.

وی با ابراز تاسف از سیستم امنیتی نسبتا ضعیف شعبه افزود: عدم حضور یک نگهبان در آنجا از جمله مشکلات حفاظتی این بانک بود که پیشتر مورد تاکید و تذکر قرار گرفته بود البته این موضوع در دست برررسی قرار داشت که متاسفانه با این حادثه روبرو شدند.

این مسئول انتظامی با تذکر جدی به کارکنان شعب بانک ها در سطح شهرستان خواستار دقت ویژه در زمان ورود و خروج کارکنان و توجه بیشتر به مسائل حفاظتی چه در زمان حضور و چه در زمان عدم حضور افراد در بانک شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نکا در پایان با اشاره به اینکه بررسی های تکمیلی توسط نیروهای متخصص در دست اقدام است خاطر نشان کرد: پس از پایان بررسی و نتیجه گزارش تکمیلی، اطلاع رسانی کامل این موضوع انجام می گیرد لذا رسانه ها و مردم در خصوص اینگونه اتفاقات ملاک را بر گزارش های نیروی انتظامی قرار داده و بدون توجه به شایعات به این نهاد در انجام وظیفه کمک کنند.