مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر، ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در کرمانشاه، اظهار داشت: ۲۲ بهمن در حقیقت روز نمایش قدرت و اقتدار ملت ایران است.

وی افزود: این روز متعلق به تمام آحاد جامعه از همه جناح های سیاسی گرفته است تا دلدادگان به راه امام (ره) و مشتاقان رهبری و کسانی که خاک پاک ایران را به خاطر عرق ملی دوست دارند.

رنجبر در ادامه گفت: چشم همه دنیا به این روز دوخته شده که ببینند حضور و مشارکت مردم ایران در سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب چگونه است.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه نا امنی در مرزهای اطراف و توطئه های کثیر دشمنان این روز را برای دنیا مهم کرده است، تصریح کرد: قطعا مردم کرمانشاه با حضور میلیونی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بار دیگر عشق و علاقه خود را به آرمان های امام راحل (ره) نشان خواهند داد.

وی خاطر نشان کرد: هر چقدر تبلیغات بیشتری کنیم و شاهد حضور بیش از پیش مردم باشیم، دشمن نیز بیشتر عقب نشینی خواهد کرد.

این مقام مسئول، حضور مردم در مقطع کنونی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: مراسمات دهه فجر امسال با شور و حال خاصی برگزار شد و امیدواریم که با اجرای مراسمات شاد در روزهای آینده زمینه گسترده تری برای برگزاری جشن های انقلاب فراهم کنیم.

رنجبر در خصوص برنامه های در نظر گرفته شده در کرمانشاه به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، نیز اظهار داشت: در شب ۲۲ بهمن در ۴ نقطه شهر مراسم نور افشانی توسط نیروهای سپاه و ارتش برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این شب، شاهد طنین انداز شدن بانگ الله اکبر در شهر خواهیم بود.

فرماندار کرمانشاه در خصوص مسیرهای راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در کرمانشاه نیز، گفت: راهپیمایی از دو مسیر جنوبی و شمالی شهر صورت می گیرد که بخش جنوبی از چهار راه مدرس تا چهار راه بسیج و با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواهد بود.

رنجبر افزود: راهپیمایی مسیر شمالی شهر نیز از سه راه ۲۲ بهمن تا چهار راه بسیج و با مسئولیت فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج برگزار خواهد شد.

وی خواستار خدمات رسانی مناسب از سوی سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی به منظور تسهیل در تردد مردم شد و گفت: به گونه ای باید برنامه ریزی شود که مردم از شهرک های حاشیه نشین به مسیرهای راهپیمایی انتقال داده شوند.

رنجبر با بیان اینکه سایر ادارات و دستگاه ها نیز باید به صورت رایگان در تسهیل حمل و نقل مردم اقدام کنند، خاطر نشان کرد: همه مقدمات به منظور حضور هر چه با شکوه تر مردم اندیشیده شده و هیچ قصوری از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.