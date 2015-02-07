به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل سایپا البرز، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در بازی با سپاهان با توجه به ۱۰ نفره شدن، فشار زیادی را تحمل کردیم اما توانستیم آن بازی را با موفقیت به پایان برسانیم. فردا هم مقابل سایپای جوان به میدان رفته و دنبال این هستیم بتوانیم سه امتیاز این بازی را کسب کرده و شرایط خود را در جدول بهبود ببخشیم.

وی در ادامه افزود: سایپا تیم جوان و دونده‌ای است و با توجه به اینکه در بازی قبل مقابل استقلال شکست را پذیرا شدند، دنبال این هستند بتوانند با کسب سه امتیاز این دیدار شرایط خود را در جدول لیگ بهبود ببخشند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در مورد اعتراض مرفاوی به برنامه‌ریزی سازمان لیگ و دیدار این تیم با نفت تهران در روز پنجشنبه یادآور شد: من حق را به صمد مرفاوی می‌دهم زیرا قرار نیست بعضی تیم‌ها چهار روز یک بار بازی کنند و برخی دیگر یک هفته زمان برای آماده‌سازی داشته باشند. در حال حاضر استقلال و سپاهان با توجه به اینکه در کورس رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نیستند با آرامش و زمان استراحت بیشتری بازی می‌کنند.

وی همچنین تاکید کرد: من تلفنی با رئیس سازمان لیگ صحبت کردم و از او خواستم شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که بازی روز پنجشنبه ما مقابل پیکان به تاریخ دیگری موکول شود زیرا در این صورت هم ما و هم پیکان متضرر خواهیم شد.

منصوریان در ادامه افزود: فردا باید مقابل سایپا قرار بگیریم. روز 23 بهمن‌ماه با پیکان بازی کنیم و روز ۲۸ بهمن‌ماه مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به میدان برویم. شاید حریف‌مان در آن بازی تیم الجیش قطر باشد که اجازه خرید چند بازیکن را گرفته و چیزی معادل ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان برای این مسابقات هزینه کرده است. امسال حضور در لیگ قهرمانان آسیا صرفا امکانات نیست، بلکه امتیاز بازی‌ها ملاک است و اگر می‌خواهیم همچنان سهمیه ۳+1 خود در این مسابقات را حفظ کنیم، باید تلاش کرده تا نمایندگان ایران در این مسابقات به موفقیت برسند.

وی همچنین تصریح کرد: ما تجربه باز‌ی‌های پشت هم را داریم و روزی که توانستیم پدیده را در جام حذفی شکست دهیم، پس از سه روز مقابل راه‌آهن یک بازی خوب را ارائه داده و تنها با یک ضربه کاشته مبعلی به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پایان و در پاسخ به این پرسش که صحبت‌هایش با تاج رئیس سازمان لیگ نتیجه‌ای داشته است؟، گفت: قرار شد رئیس سازمان لیگ و بهروان نشستی ‌را برگزار و نتیجه آن را به ما اعلام کنند.