تشکیل کنسرسیوم حقوقی درآبفاکرمانشاه برای برخوردباانشعابات غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، علی سرمد ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از تشکیل یک کنسرسیوم حقوقی در آبفا استان کرمانشاه برای برخورد با انشعابات غیر مجاز خبر داد.

وی افزود: واگذاری انشعابات آب و فاضلاب به اماکن غیر مجازی که از طرف شهرداری مجوز ندارند ممنوع است و لذا ممکن است برخی از افراد اقدام به گرفتن انشعاباتی غیر مجاز از شبکه آب و فاضلاب شده باشند.

سرمد تصریح کرد: چون تعداد این انشعابات زیاد است، قرار شده است ما یک کنسرسوم حقوقی تشکیل دهیم تا بتوانیم حق شرکت آبفا را از این افراد بگیریم، که البته این نیازمند زمان و تصمیمات کارشناسی در این زمینه است.

وی همچنین از برخورد با کارواش‌ هایی نیز که به صورت غیرقانونی از شبکه آب انشعاب گرفته‌ اند خبر داد.

وی با بیان اینکه هم‌ اکنون ۵۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده آب در کرمانشاه وجود دارد گفت: عمدتا این شبکه در بافت قدیمی شهر کرمانشاه است که نیازمند اصلاح خواهد بود.

اصلاح شبکه فرسوده آب و فاضلاب کرمانشاه نیازمند ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار است

مدیریت آبفا شهری شهرستان کرمانشاه، اعتبار مورد نیاز برای اصلاح این شبکه را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای اصلاح هر کیلومتر ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

سرمد تصریح کرد: تاکنون ۱۵ درصد این خطوط اصلاح شده است.

وی گفت: اصلاح ۴۰ کیلومتر دیگر از این خطوط در سال آینده در دستور است و اولویت در این طرح کار با محله‌ های خیام، شریعتی، کولی‌ آباد و وکیل‌ آقا است.