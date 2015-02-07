شش پروژه و طرح صنعتی در کرمانشاه به بهره‌ برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه با حضور علی‌ اصغر میرزایی، معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه، رضا رحیمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مسئولین و مصادف با ایام‌ الله دهه فجر شش طرح و پروژه صنعتی در کرمانشاه به بهره‌برداری رسید.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه در آیین افتتاح طرح‌ های مذکور سرمایه‌ گذاری این طرح‌ ها را ۱۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی آن ۱۲۳ در استان کرمانشاه اعلام کرد.

علی‌ اصغر میرزایی ابراز امیدواری کرد با حمایت‌ های دولت و سرمایه‌ گذاران سطح تولیدات استان افزایش یابد که منجر به اشتغالزایی شود.

بر پایه این گزارش، بهره برداری از شرکت فن‌ آور صنعت آلیاژ در شهرک صنعتی فرامان واقع در جاده سنندج، که محصول تولیدی آن مخازن گاز ۱۱ کیلویی با ظرفیت ۲۰ هزار تن و سرمایه‌گذاری سه میلیارد تومان با اشتغال‌ زایی ۵۰ نفر است از جمله طرح‌ های مذکور به حساب می‌ آید.

"شرکت مارپیچ باختر" سازنده قطعات مورد نیاز خودرو پراید با ظرفیت تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه و سرمایه گذاری ۱۵۰ هزارمیلیون ریال با اشتغال‌زایی ۲۳ نفر، شرکت دانش‌ بنیان رضوان تولید کننده "رئاکتو‌های پلاسمای تحقیقاتی"، شرکت "تعاونی و بسته‌بندی سایه گل یاس" که تولید کننده ۱۵۰ نوع کالا و محصولات غذایی و کشاورزی با ظرفیت سالانه ۲ هزار و ۷۵۰ تن و اشتغال زایی ۶۰ نفر است از دیگر پروژه‌های از دیگر پروژه‌ های مورد بهره‌ برداری بود.

فاز اول نیروگاه حرارتی برق بازرگانی هدف با ظرفیت تولید هفت و دو دهم مگاوات و پنج هزار میلیون ریال سرمایه‌ گذاری و اشتغال‌ زایی ۱۰ نفر و بهره‌برداری از شرکت صنایع غذایی محمد امین غرب تولیدکننده محصول کیک و کلوچه با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیون تومان و اشتغال‌ زایی مستقیم و غیرمستقیم ۶۵ نفربا ظرفیت تولید روزانه یک هزار و ۵۰۰ کارتن انواع کیک و کلوچه نیز از دیگر پروژه‌ های قابل بهره‌ برداری و افتتاح در هفتمین روز از ایام‌الله فجر بود.