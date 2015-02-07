طرح فروش سوخت به مرزنشینان به مرحله اجرا گذاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نایه روز شنبه در آیین افتتاحیه تعدادی از پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی در بخش مرکزی تایباد اظهار کرد: دولت توجه ویژه ای به تامین معیشت مرزنشینان داشته و لذا طرح فروش سوخت به مرزنشینان در آینده نزدیک به اجرا در می آید.

وی خاطر نشان کرد: تعداد ۱۷ روستای بخش مرکزی مشمول اجرا این طرح می شوند که تاکنون کار شناسایی و ارسال اطلاعات تعداد ۴ هزار و ۴۰ خانوار مشمول این طرح انجام و به دبیرخانه کمیسیون استانی ارسال شده است.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی های مستمر و قرار گرفتن روستاهای بخش مرکزی شهرستان در جوار مرز انتظار می رود وزارت نفت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری نگاه ویژه ای به روستاهای این شهرستان مرزی داشته باشد.

در مراسمی که صبح امروز با مسئولان بخش مرکزی تایباد برگزار شد طرح های آسفالت امتداد بلوار شهر کاریز، طرح مقاوم سازی مسکن روستایی، گاوداری ۵۰ راسی و ۱۹۳ طرح خودکفایی و اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) افتتاح و به بهره برداری رسید.

نایه در حاشیه بهره برداری از این طرح ها نیز بیان کرد: برای ایجاد و راه اندازی طرح های مذکور بالغ بر ۳ میلیارد و۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و داخلی و تسهیلات بانکی هزینه شده است.

سرپرست بخشداری مرکزی تایباد ضمن گرامیداشت دهه فجر و یادآوری خدمات و برکات جمهوری اسلامی ایران گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی چهره روستاهای کشور را تغیبر داده است و به برکت این نظام مقدس محرومیت از روستاهای کشور رخت بر بسته است.