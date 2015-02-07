صدور آیات قرآن به برکت انقلاب اسلامی شتاب گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم رونمایی از ترجمه ژاپنی قرآن کریم که به همت مرکز ترجمان وحی وابسته به سازمان اوقاف منتشر شده است، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بیداری اسلامی اظهارداشت: هرچه در این انقلاب بدست آورده ایم به برکت امام و (ره) و شهداست. امام خمینی (ره) براساس آیات قرآن این انقلاب و نهضت را شروع کرد و با هدف تحکم بخشیدن به این کتاب الهی آن را دنبال کرد و به پیروزی رساند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) مکررا در سخنان و در آخر در وصیت نامه خودشان تاکید کردند که مقصد این انقلاب، قرآن است، تصریح کرد: هدف اصلی انقلاب تحکیم بخشیدن به قرآن و احکام عملی قرآن است.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه باید قدردان خداوند باشیم که نعمتی چون امام خمینی(ره) را در دوران کنونی به ما عطا کرد، افزود: بعد از ایشان نیز مقام معظم رهبری، خلف صالحشان همین راه و مبنا را پایه و اساس ادامه راه انقلاب برشمرده اند.

وی با اشاره به اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، شهیدان، ولایت و مقام معظم رهبری ، می توانیم قرآن ، این نعمت الهی را با ترجمه به زبان های مختلف به دیگر کشورها صادر کنیم، افزود: تاکنون قرآن کریم به 7 زبان دنیا ترجمه شده است و یکی از افتخارات این انقلاب تحکیم بخشیدن به قرآن است.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه قرآن راه سعادت بشر است ، گفت : راه دستیابی به سعادت برای انسان ها تمسک به آیات قرآت است و هرچه انسان ها با خدا آشنا می شوند ، علاقه مندی بیشتری به قرآن پیدا می کنند ، بطوری که این روزها گزارش هایی در خصوص چاپ و علاقه مندی مردم دیگر کشورها به این معجزه الهی دارند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد : حقیقت واقعی در قرآن است و معارف قرآن با فطرت بشر هماهنگ است و راه خوشبختی برای انسان هاست. امیدواریم بتوانیم در مسیر قرآن حرکت کنیم. امیدواریم بتوانیم قرآن را به زبان های مختلف ترجمه کنیم و درآینده تفسیرهای آن را به زبان های دیگر نیز عرضه کنیم.

حجت الاسلام محمدی در پایان با قدردانی از تمامی دست اندرکاران امر ترجمه قرآن به زبان ژاپنی، این مهم را امری مبارک برای مسلمان ژاپن برشمرد.