توضیح شورای فرهنگ عمومی درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

به موجب مصوبات موضوعه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی، نامگذاری، تغییر و جابجایی روزها و مناسبت های خاص بایستی پس از طی مراحل پیشنهاد و درخواست اشخاص مختلف اعم از حقیقی و حقوقی و با امضای بالاترین مقام ذیربط اجرایی درخواست کننده و تکمیل فرم نامگذاری و تایید کمیسیون نامگذاری روزهای خاص به شورای فرهنگ عمومی برای اخذ تصمیم نهایی ارجاع گردد.

لذا چنانچه شورای عالی استانها تصمیم به نامگذاری روز خاصی به عنوان روز شهردار دارد، بایستی مراحل یاد شده در این اطلاعیه را رعایت و طی نماید.