پایان تعویض خطوط انتقال نفت «سبزآب- تنگ فنی» تا چند ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی علمایی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران لرستانی با اشاره به اینکه یکی از مراکز عمده انتقال نفت خام جنوب به شمال کشور منطقه تنگ فنی پلدختر است، اظهار داشت: اگر این مرکز نباشد امکان انتقال قطره ای نفت نخواهد در این مسیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه توربین هایی که امروز در این مرکز به بهره برداری رسید قابلیت اطمینان انتقال نفت به سمت کرمانشاه و جنوب را افزایش می دهد، تصریح کرد: این توربین ها در کنار الکترو پمپ های مرکز تنگ فنی در زمان قطع برق یا نوسانات برقی نیز کار انتقال نفت را انجام می دهند.

قائم مقام مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با تاکید بر اهمیت انتقال مواد نفتی و مراکز انتقال نفت خام افزود: انتقال مواد نفتی یک وظیفه استراتژیک است که باید به صورت دائم و مرتب انجام شود.

علمایی با بیان اینکه مهندسان و کارشناسان منطقه لرستان غیرت خاصی دارند و با بازسازی این توربین های از رده خارج شده کار بزرگی انجام دادند، تصریح کرد: بازسازی توربین های سولار آمریکایی نشان از همت و دانش بالای مهندسان لرستانی دارد.

وی با اشاره به اینکه هر کدام از این توربین ها ارزشی معادل پنج میلیون دلار دارند، گفت: خوشبختانه امروز ما در ساخت و تعمیر این نوع توربین ها به خودکفایی ۱۰۰ درصد رسیده ایم.

قائم مقام مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در ادامه با اشاره به بازسازی خطوط انتقال نفت کشور اظهار داشت: در حال حاضر پروژه تعمیر و بازسازی خطوط انتقال نفت سبز آب به طرف تنگ فنی فعال است.

علمایی با بیان اینکه پروژه جایگزینی خط ۱۶ اینچ انتقال نفت از سمت اندیمشک به تنگ فنی پلدختر در حال اجرا است، تصریح کرد: این پروژه ظرف چند ماه آینده به اتمام رسیده و مشکلات مربوط به خطوط انتقال نفت این منطقه برطرف می شود.

وی با تاکید بر اینکه همه خطوط انتقال نفت خام کشور جایگزین شده است و در این رابطه هیچ نگرانی وجود ندارد، افزود: در سالهای گذشته بیش از ۵۰۷ کیلومتر لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت کشور تعویض شده است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به اینکه قسمت باقی مانده مربوط به لوله های انتقال فرآورده های نفتی است، گفت: در رابطه با این موضوع نیز پروژه تعویض خطوط لوله انتقال نفت سبز آب به تنگ فنی در حال انجام است.

علمایی با بیان اینکه یک پروژه ملی مهندسی تعویض و جایگزینی خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی از آبادان نیز در حال اجرا است، تصریح کرد: کار تعمیرات مربوط به لوله های انتقال نفت ۱۰ اینچ در کشور انجام شده و این خطوط نیز تا پایان سال های ۹۵ تا ۹۶ به طور کامل تعویض می شوند.