اجرای ۴۸۰ پروژه گازرسانی در مازندران

‌به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی شامگاه شنبه در حاشیه اجرای طرح های گازرسانی استان، از افتتاح ۱۰۲ پروژه گاز روستایی در سال ۹۳ خبر داد و افزود: طبق پیش بینی های انجام شده، تا پایان سال ۹۴، کل روستاهای جلگه ای مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی افزود: با افتتاح ۱۰۲ پروژه روستایی در سال جاری، امکان بهره مندی ۵۵ هزار و ۱۹۲ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی فراهم شده و برای تحقق این مهم اعتباری بالغ بر ۴۰۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: برای گازرسانی به این روستاها، ۲۶۴ هزار متر لوله گذاری انجام شده و ۲۴ هزار و ۳۷۰ علمک روی شبکه گازدار نصب خواهد شد.

عرب مقصودی در ادامه گفت: از ۱۰۲ روستای فوق الذکر، همزمان با ایام الله دهه فجر، ۳۷ روستا در شهرستان های تنکابن، سوادکوه، میاندرود، بابل و آمل به بهره برداری خواهد رسید که برای گازرسانی به این پروژه ها بیش از ۹۱ هزار متر لوله گذاری انجام شده و دو هزار و ۵۰۰ علمک روی شبکه گازدار نصب خواهد شد.

عرب مقصودی با اشاره به صرف اعتبار ۹۴ میلیارد ریالی از محل منابع داخلی و عوارض گازرسانی، برای گازرسانی به روستاهای قابل افتتاح در دهه مبارک فجر، خاطرنشان کرد: با گازرسانی به این روستاها و انجام فرایند اشتراک پذیری، دو هزار و ۷۳۸ خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین اظهار کرد: تاکنون یکهزار و ۶۰۸ روستا از یکهزار و ۹۱۳ روستای قابل گازرسانی مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده که با احتساب ۳۷ روستای افتتاحی در دهه فجر، این رقم به یکهزار و ۶۴۵ روستا افزایش خواهد یافت.

عرب مقصودی متوسط بهره مندی روستاهای کشور از نعمت گاز طبیعی را ۶۱ درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۸۴ درصد خانوار روستایی مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

عرب مقصودی با بیان این مطلب که پیمانکاران در ۱۴۸ روستای دیگر مازندران نیز در حال عملیات اجرایی هستند، ادامه داد: این پروژه ها تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با افتتاح این روستاها، تا پایان سال آینده، همه روستاهای جلگه ای مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص خط لوله دامغان – کیاسر – ساری گفت: انجام پروژه این خط که به خط ۳۰ اینچ انتقال گاز نکا متصل می شود از امسال توسط شرکت مهندسی و توسعه شرکت ملی گاز ایران آغاز شده است.

عرب مقصودی خاطرنشان کرد: این خط تقویتی مزایای بسیاری مانند رفع دغدغه زمستانی را برای استان مازندران به دنبال دارد، ضمن اینکه زیرساختی نیز برای توسعه گازرسانی در مناطق دودانگه و چهاردانگه ساری خواهد بود.