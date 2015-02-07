به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد یاکیده عصر شنبه در آئین افتتاح پروژه احداث مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی شهر بوشهر اظهار داشت: از این میزان اعتبار، ۳.۵میلیارد تومان آن هزینه شده که یک میلیارد تومان آن از محل فروش اوراق مشارکت تامین شده است.

وی تامین آب شرب شهر بوشهر، افزایش حجم ذخیره سازی آب به حجم ۲۰ هزار متر مکعب به صورت احداث مخزن غیر تیپ و تامین فشار شبکه آب شهر بوشهر در مناطق تحت پوشش را از اهداف اجرای این طرح خواند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر بیان داشت: هزینه‌های این طرح از محل اعتبارات عمرانی استان تامین شده که شامل هزینه های خرید، اجرای پروژه، آزمایشگاه و دستگاه نظارت است.

یاکیده از دیون ۲۰ میلیارد ریالی پروژه خبر داد و اضافه کرد: عملیات اجرایی احداث این مخزن در دو قسمت و در دو قرارداد جداگانه صورت گرفته است.

وی ابراز داشت: طراحی مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی در راستای طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر بوشهر، به دلیل عدم وجود فضای کافی به منظور طراحی تیپ (مستطیل) به صورت غیر تیپ، با مقطع غیرمستطیل و با ارتفاع بیشتری نسبت به سایر مخازن موجود در تاسیسات آبرسانی صورت گرفته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: در این مخزن ارتفاع مثبت خالص مکش موجود و مورد نیاز با توجه به وضعیت و مدل پمپ های موچود در ایستگاه پمپاژ در افزایش سطح سیال در مخزن با ارتفاع بیشتری لحاظ شده که در کار گروهی مخزن خلیلی ایجاد نخواهد کرد.

کیقباد یاکیده افزود: حجم عملیات خاکی این پروژه، هفت‌هزار و ۵۰۰ متر مکعب و حجم عملیات بتنی آن، چهار هزار و ۶۰۰متر مکعب در رده‌های مقاومتی مختلف است.

وی بیان داشت: دو مخزن ۴۰ و ۳۰ هزار متر مکعبی قبلا در شهر بوشهر وجود داشت که از فردا این مخزن نیز به جمع آنان افزوده می شود تا به تامین آب این شهر کمک کند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر روزانه ۳۰۹ هزار مترمکعب آب در کل استان توزیع می شود.