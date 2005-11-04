دانشگاه آزاد دماوند؛ سينمايي كه تبديل به دانشگاه شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، ازپله هاي قديمي دانشگاه كه بالا مي رويد راهرويي باريك و قديمي با يك و نيم متر عرض در مقابل شما خود نمايي مي كند در دو طرف راهرو اتاق هاي كوچك كه مخصوص امور اداري و معاونت هاي دانشگاه است شبيه به كوپه هاي قطار كنار هم صف كشيده اند. انتهاي راهرو اتاق رئيس دانشگاه است.

يك اتاقي قديمي كه در عين كوچكي بزرگترين اتاق دانشگاه نيز هست به دكتر محمود صفري نماينده دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي و رئيس دانشگاه آزاد دماوند اختصاص دارد. براي ورود به اتاق رئيس دانشگاه نياز به تشريفات زيادي نيست. تنها هماهنگي با مسئول دفتر، كاري كه در كمتر از پنج دقيقه حتي براي دانشجويان نيز به راحتي امكان پذير است. امري كه در ديگر واحد هاي دانشگاه آزاد به بروكراسي چندين روزه نياز دارد.

دكتر صفري در كنار حجت الاسلام احمدي معاونت فرهنگي دانشگاه با صميميتي خاص و بدون تعارف هاي مرسوم در اداره جات به سوال هاي ما پاسخ داد.

دكتر صفري در خصوص تاسيس دانشگاه گفت: چهار سال پيش در حالي كه هيچ كس فكر نمي كرد بتوان در شهري كوچك مانند دماوند دانشگاه تاسيس كرد تنها با چندين نفر نيروي جوان و كمك هاي دكتر جاسبي واحد دماوند افتتاح شد.

ساختمان دانشگاه كه در گذشته سينما بوده است و به صورت مخروبه اي در آمده بود با همكاري تعدادي از همكاران با دست خالي به طوري كه حتي جارو كشيدن و رنگ كردن ساختمان هم به عهده خودمان بود، بازسازي شد. البته ناگفته نماند مسئولان و اهالي شهر نيز كمك هاي بسياري را انجام دادند اما مشكلاتي بر سر راه وجود داشت كه شايد ديگر واحدها آن را در ابتداي امر تجربه نكرده باشند.

رئيس دانشگاه آزاد دماوند ادامه داد: اگر چه ساختمان دانشگاه بسيار كوچك و قديمي است و براي تشكيل كلاس هاي درس با مشكل فضا روبرو هستيم اما تا پايان يافتن كار ساخت ساختمان اصلي دانشگاه در مركز شهر و تجميع 4 ساختمان دانشگاه كه در سطح شهر پراكنده است چاره اي جز استفاده از اين ساختمان را نداريم.

دو سال طول كشيد تا موفق شديم مسئولان شهر را براي گرفتن 40 هكتار زمين در بهترين نقطه شهر متقاعد كنيم. دكتر صفري در حالي با شادي خاص اين مطلب را بيان مي كرد، تاكيد كرد: قيمت اصلي اين زمين 2 ميليارد تومان بود كه با مساعدت وزير قبلي مسكن و شهرسازي 200 ميليون تومان نقد پرداخت كرديم و قرار شد تا 18 سال، سالي 100 ميليون نيز به صورت اقساط پرداخت كنيم كه اين بهترين شرايط براي اين زمين بود.

در حال حاضر 50 درصد از كارهاي اصلي اين مجتمع دانشگاهي به پايان رسيده است. 20 كلاس درس، 10 آزمايشگاه، اتاق هاي اداري و آموزشي براي استفاده دانشجويان، اساتيد و دانشگاه در اين مجتمع طراحي شده كه اميدواريم تا پايان امسال به بهره برداري برسد و از ابتداي سال آينده دانشجويان جديد الورود دوره كارشناسي دانشگاه كه در ساختمان استيجاري واحد رودهن مستقر هستند به اين مجتمع منتقل شوند.

وي يادآور شد: ساخت دانشگاه، در شهر دماوند نيز تاثير بسيار گذاشته است. به دليل محيط خاص فرهنگي و مذهبي شهر دماوند بسياري از خانواده ها حاضر به تحصيل فرزندانشان در ديگر شهرهاي كشور حتي شهر هاي نزديك مانند رودهن هم نبودند اما با ساخت و راه اندازي دانشگاه دماوند بسياري از اين خانواده ها با آرامش خاطر فرزندان خود را به دانشگاه مي فرستند به طوري كه در حال حاضر بيش از 200 دانشجوي بومي در اين دانشگاه تحصيل مي كنند.

"سطح فرهنگي و علمي شهرستان بسيار تغيير كرده است. چهار سال پيش مردم شهر فكر مي كردند كه دانشگاه را من ساخته ام و در كوچه و خيابان از من تشكر مي كردند و من را دعا مي كردند اما حالا از طريق فرزندانشان نه تنها دانشگاه آزاد بلكه بسياري از دانشگاه هاي كشور و دنيا را هم مي شناسند."

دكتر صفري دانشگاه دماوند را جزئي از زندگي و خاطرات خود مي داند و مي گويد: در حال حاضر تمام تلاشم براي بهتر شدن موقعيت دانشگاه است چه از نظر امكانات و چه از نظر سطح علمي. دانشگاه جزئي از زندگي من شده است و با بچه ها رابطه اي صميمي دارم و هر روز اگر مدتي را در حياط دانشگاه با دانشجويان ننشينم و صحبت نكنم به خانه نمي روم.

با بدرقه دكتر صفري از كنار درب هاي شيشه اي و فضاي سبز از دانشگاه خارج مي شويم با ديدي متفاوت. يك بار ديگر برمي گردم و به سينماي قديمي و دانشگاه جديد شهرنگاه مي كنم بدون شك سال هاي آينده اين دانشگاه به موزه اي براي براي بازگويي خاطرات دانشجويان دماوندي به فرزندانشان و غرور آفريني براي شهرستان دماوند تبديل خواهد شد.