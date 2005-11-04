معاون پژوهشي وزير علوم در گفتگوي اختصاصي با "مهر" : سازمان فناوري با اصلاحاتي در اساسنامه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايجاد مي شود // مديريت و راهبري حوزه فناوري نيازمند تحرك است

دكتر منصور كبگانيان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: معاونت پژوهشي و فناوري تأكيد خاصي بر روي نام اين سازمان ندارد بلكه نكته مهم محتوا، ساماندهي و راهبري فناوري است.

در زمينه فناوري هاي نو، استراتژيك و مورد نياز كشور شعارهاي بسياري داده شده و مصوباتي نيز صورت گرفته اما متاسفانه اين شعارها و مصوبات به صورت كامل اجرا در نيامده و به ثمر نرسيده است معاون پژوهشي وزارت علوم

به گفته وي تاكنون در زمينه هاي فناوري هاي نو، استراتژيك و مورد نياز كشور شعارهاي بسياري داده شده و مصوباتي نيز صورت گرفته اما متاسفانه اين شعارها و مصوبات به صورت كامل اجرا در نيامده و به ثمر نرسيده است.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تصريح كرد: اين موضوع بزرگترين مشكلي است كه معاونت پژوهشي به دنبال راه حل مناسبي براي آن است و با وجود اينكه سياست گذاري، حمايت و نظارت در امور فناوري به عهده وزارتخانه است اما در حال حاضر بخش اجرايي، راهبري و مديريت جهت به اجرا در آمدن مصوبات فناوري در كشور وجود ندارد.

وي يادآور شد: در خصوص بسياري از فناوري ها مانند بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي، شوراها و دبيرخانه هايي ايجاد شده اما معاونت پژوهشي معتقد است اين شوراها نمي توانند امور اجرايي را به مرحله نهايي برسانند بلكه اين شوراها تنها حمايت كننده و هماهنگ كننده هستند.

با اصلاحات مختصري در اساسنامه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي مي توان به اهداف مورد نظر در حوزه فناوري دست يافت كه اين موضوع در حال بررسي است معاون پژوهشي وزارت علوم

دكتر كبگانيان مديريت و راهبري حوزه فناوري را نيازمند تحرك دانست و افزود: سازماني كه در آينده كار مديريت و راهبري فناوري را عهده دار است بايد با استفاده از توانايي هاي فني و علمي كشور موضوع را مديريت كرده و گام هاي مختلف آن را به مديران و موسسات اجرايي و صنعتي كشور سفارش داده و بر اجراي آن نظارت كند.

وي با اشاره به اينكه برخي از حوزه هاي فناوري در كشور مدت هاي مديدي است كه مورد حمايت واقع شده اند اما دستاورد در حد انتظاري نداشته اند، گفت: اين سازمان جهت هدايت و راهبري فناوري هاي مورد نياز و استراتژيك كشور است ونبايد درگير كارهاي اجرايي و ستادي و يا از سوي ديگر صرفا اجرايي باشد.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم اظهارداشت : با اصلاحات مختصري در اساسنامه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي مي توان به اين هدف دست يافت كه اين موضوع در حال بررسي بوده و اين معاونت در تلاش است تايك ماه ديگر به نتيجه نهايي و ارائه پيشنهادات اجرايي و مشخص برسد.