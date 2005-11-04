تيم فوتسال ايران مقابل علم و ادب مشهد به برتري دست يافت

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم ملي فوتسال كشورمان كه خود را براي حضور در نخستين دوره بازيهاي سالني آسيا در تايلند آماده مي كند ، عصر امروز درديداري دوستانه درمشهد به مصاف تيم علم و ادب اين شهر رفت و در پايان مقابل اين تيم به برتري 2-1 دست يافت .

در اين ديدار كه در سالن شهيد بهشتي مشهد و در حضور بيش از 3 هزار تماشاگر مشتاق و پرشور مشهدي به قضاوت جمشيد لامي برگزار شد ، براي تيم فوتسال كشورمان كاظم محمدي و مرتضي عظيمايي گلزني كردند و تك گل تيم فوتسال علم و ادب مشهد نيز توسط آندره بازيكن روسي تبار اين تيم به ثمر رسيد .

تيم فوتسال كشورمان پس ازانجام اين ديدار امشب به تهران بازمي گردد تا تمرينات آماده سازي خود را در تهران دنبال كند . اين تيم روز سه شنبه همراه كاروان اعزامي كشورمان به بازيهاي سالني آسيا راهي بانكوك پايتخت تايلند خواهد شد .