امروز در تاريخ

روي كار آمدن كابينه نظامي ووقوع اعتصاب در ايران :





درچنين روزي درسال 1357 ه ش و به دنبال كناره گيري شريف امامي ازنخست وزيري، شاه يك كابينه نظامي به رياست

ژنرال ازهاري روي كار آورد. با آغاز نهضت اسلامي ، دانشگاهها و مدارس كشور به كانون تظاهرات باشكوهي بر ضد رژيم پهلوي بدل شده بود . پس از واقعه 13 آبان 1357 كه درآن عمال رژيم پهلوي دانش آموزان را در دانشگاه تهران به خاك و خون كشيدند ، شدت مخالفت مردم با رژيم بالاگرفت و اين امر باعث شد كه دولت شريف امامي كه شعار عوام فريبانه آشتي ملي را مطرح مي كرد ، سقوط كند و جاي خود را به دولت ارتشبد ازهاري بدهد . شاه نيز در راديو و تلويزيون اعلام كرد كه صداي انقلاب مردم ايران را شنيده است و ضمن اعتراف به اشتباهات خود از علما خواست كه مردم را به آرامش دعوت كنند . در اين روز همچنين كاركنان سازمان راديو و تلويزيون ايران و كاركنان مطبوعات كشور دراعتراض به دولت نظامي ازهاري اعتصاب خود را آغازكردند.

اعتراض احمد شاه قاجار :





درچنين روزي درسال 1304 ه ش احمد شاه قاجار طي نطقي نسبت به خلع خود ازپادشاهي زبان به اعتراض گشود .احمد شاه قاجاردرسال 1302 ه ش رضا خان را به رياست وزرايي خود منصوب كرد و خود پس از چندي عازم اروپا گشت . عوامل رضاخان پس ازخروج او، هياهوي بسيار درباره جمهوري رضاخاني راه انداختند و بدين ترتيب رضا خان طي يك كودتا قدرت را از دست خاندان قاجاريه خارج ساخت .

تاسيس شركت سهامي بيمه ايران :





درچنين روزي در سال1314هجري شمسي شركت سهامي بيمه ايران آغازبه كار كرد . شركت بيمه ايران درنخستين سال فعاليت خود نيمي از حجم عمليات بيمه كشور را درخود متمركز كرد و پس از مدتي آن را به حد گسترده اي افزايش داد. درحال حاضرسرمايه اوليه بيمه ايران از دويست ميليارد ريال به سه هزار و پانصد ميليارد ريال افزايش يافته است . با اين افزايش سرمايه اوليه بيمه ايران ، ضريب نگهداري اتكايي از پنج درصد در بيمه ايران به پانزده درصد مي رسد كه اين افزايش مي تواند در جلوگيري از خروج ارز در خريد بيمه نامه هاي اتكايي موثر باشد. همچنين هم اكنون حدود نود وپنج درصد از بيمه نامه هاي بزرگ به شركت هاي بيمه گر اتكايي نظير بيمه ايران واگذار مي شود.قرار است سرمايه اوليه بيمه ايران به پنج هزار ميليارد ريال برسد كه در اين شرايط ضريب نگهداري بيمه اي شركت بيمه ايران پيش از پيش افزايش خواهد يافت. بيمه ايران امسال موفق به بيمه ناوگان دريايي كشور به استثناي نفت كش ها و صنعت هوايي به استثناي يك خط هوايي شد و در نظر دارد در بخش انرژي بيمه نفت را تا پايان امسال با بالاترين سهم در سطح ملي بپذيرد.

استعفاي دولت موقت :





درچنين روزي درسال 1358هجري شمسي دولت موقت استعفاي خود را به رهبركبيرانقلاب اسلامي حضرت امام خميني ره

ارايه كرد . تشكيل دولت موقت، با توجه به محتواي حكم امام خميني (ره) به هنگام نصب مهندس بازرگان به نخست وزيري، در راستاي تلاش براي نهادمند كردن اهداف انقلاب اسلامي و تاسيس نظام سياسي جديد صورت گرفت كه مي بايست تحت نظارت رهبرمعظم انقلاب اسلامي مراحل گذر از نظام پيشين را به نظامي تازه بپيمايد و به صورت تشكيلاتي و نظام مند براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي تلاش كند. به دليل برخي مسايل از جمله اختلافات در حوزه نظري از جمله مساله آمريكا ، دولت موقت پس از تصرف لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام( ره ) در چنين روزي از قدرت استعفا كرد .

مهندس مهدي بازرگان نخستين نخست وزير جمهوري اسلامي ايران در سال 1286 ه ش به دنيا آمد . وي پيش از انقلاب اسلامي در پايه گذاري نهضت آزادي و ترويج انديشه هاي اسلامي در مراكز علمي تلاش بسياركرد. وي و همفكرانش بر اساس نظريه حركت گام به گام ، مخالف شتاب انقلاب اسلامي به شكل آن چه به وقوع پيو ست ، بودند . اما حركت ميليوني مردم در شهر و روستا آنان را ناچار به پذيرش و دنباله روي كرد. مهندس بازرگان، تحصيلات خود را در فرانسه به پايان رساند و در جه دكتراي مهندسي ماشين را دريافت داشت . وي به سه زبان عربي ، انگليسي و فرانسوي آشنايي كامل داشت . بازرگان صاحب آثار قلمي چندي است كه از ميان آنها مي توان به آفات توحيد ، آموزش قرآن ، بعثت و ايدئولوژي ، ترمو ديناميك و... اشاره كرد .

درگذشت جمالزاده :

سيد محمد علي جمالزاده فرزند سيد جمال الدين اصفهاني ، معروف به سيد جمال الدين واعظ ، مشروطه خواه بزرگ در چنين روزي در سال 1376 ه ش در ژنو دار فاني را وداع گفت . وي در سال 1274 ه ش در شهر اصفهان متولد شد و پس از طي تحصيلات مقدماتي به خارج از كشور رفت و آموختني هاي متوسطه و عالي را در بيروت ، سوييس و فرانسه فراگرفت و از دانشگاه ديژون فرانسه دانشنامه علم حقوق را دريافت داشت . او چندي در برلين با تقي زاده و ديگر نويسندگان روزنامه كاوه همكاري كرد و در همين روزنامه بود كه نخستين داستان معروف خود را با عنوان" فارسي شكر است" در سال 1300 خورشيدي منتشر ساخت . وي در همان سال با انتشار كتاب " يكي بود يكي نبود" كه نخستين مجموعه داستانهاي كوتاه اوست جزء نويسندگان برجسته ايران شد . از نوشته هاي مشهور جمالزاده مي توان به كتابهاي دارالمجانين ، نمك گنديده ، قلتشن ديوان ، صحراي محشر ، عمو حسينعلي ، تلخ وشيرين ، كهنه و نو ، شور آباد و غير از خدا هيچكس نبود اشاره كرد . مهمترين ترجمه هاي او نيز عبارتند از داستان بشر ، نمايشنامه ويلهم تل و كتاب معروف قهوه خانه سورات .



الحاق ايتاليا به قرار داد دو جانبه آلمان و ژاپن :







در چنين روزي در سال 1937ميلادي كشور بنيتوموسولِيني به قرارداد دو جانبه آلمان و ژاپن پيوست . در جنگ جهاني دوم

اين سه كشور كه به دول محور معروف شده بودند عليه دول فرانسه ، انگلستان و روسيه كه دول متحد ناميده مي شدند وارد مبارزه شدند .





انتخاب لينكلن به رياست جمهوري آمريكا :

در چنين روزي در سال 1860 ميلايد آبراهام لينكلن به عنوان شانزدهمين رييس جمهور آمريكا انتخاب شد .



تولد مبدع بازي بسكتبال :





درچنين روزي در سال 1861 ميلادي مبدع ورزش بسكتبال با نام جيمز نيسميث به دنيا آمد .



حمله كانادا به بلژيك :

درچنين روزي درسال 1917 ودر طول جنگ جهاني دوم ، نيروهاي كانادايي روستاي پاسچند ل بلژيك را در سومين جنگ ايپرس تصرف كردند .



اختراع ماشين اصلاح برقي :

در چنين روزي در سال 1923 ريش تراش برقي توسط ژاكوب شيك اختراع شد .



انفجار نخستين بمب هيدروژني :

در چنين روزي در سال 1952 ميلادي نخستين بمب هيدروژني توسط آمريكا در اينوتوك آتل در اقيانوس آرام منفجر شد .



محكوميت سياست هاي نژاد پرستانه :





در چنين روزي در سال 1962 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد سياست هاي نژاد پرستانه آفريقاي جنوبي را به شدت محكوم كرد . اين مجمع همچنين برآن شد كه تمامي دولت هاي عضو كليه روابط نظامي و اقتصادي خود را با اين كشورقطع كنند اما اين كار تحقق نيافت .

مهاجرت گسترده مراكشيان :





شاه حسن دوم پادشاه مراكش در چنين روزي در سال 1975 ميلادي برنامه مارس سبز را به مرحله اجرا در آورد. بر اساس اين طرح دولت مراكش مهاجرت گسترده سيصد هزار مراكشي غير مسلح را به سوي صحراي غربي آزاد كرد .



تصرف بوگوتا :

در چنين روزي در سال 1985 ميلادي جنگجويان چپ گراي وابسته به جنبش نوزده آوريل كلمبيا ، كاخ دادگستري اين كشور در بوگوتا را به تصرف خود در آوردند .



جشن كويت در اطفاي حريق آخرين چاه نفت :







در چنين روزي در سال 1991 ميلادي كويت ، اطفاي حريق آخرين چاه نفت را كه توسط عراق در طول جنگ خليج فارس به آتش كشيده شده بود ، جشن گرفت . بخشي از چاه هاي درحال سوختن نفت كويت را متخصصان اطفاي حريق جمهوري اسلامي ايران بر عهده داشتند و اين كار با موفقيت كامل به پايان بردند.



عمليات شهادت طلبانه در فلسطين :





در چنين روزي در سال 1998 ميلادي اعضاي جنبش حماس در يك عمليات شهادت طلبانه 21 صهيونيست را به هلاكت رساندند. در اين عمليات كه به وسيله خودرو حامل بمب انجام شد ، دوتن از بمب گذاران نيز به شهادت رسيدند .



لزوم وجود ملكه :

در چنين روزي در سال 1999 ميلادي راي دهندگان استراليايي در يك همه پرسي كه طي آن ملكه بريتانيا را از پادشاهي بر كشور آنها منع مي كرد ، راي منفي دادند .



نمايش نقاشي هاي يك بازمانده جنگ جهاني دوم :

در چنين روزي در سال 2001 ميلادي نمايشگاه "مباد كه فراموش كنيم" ، در باغ ملي برلين آغاز به كار كرد . فرد سيكر در اين نمايشگاه 24 تابلوي آبرنگ خود را به نمايش گذاشته بود . سيكر يكي از زندانيان جنگ دوم جهاني بود كه مجبور شده بود راه آهن بورما را با عنوان راه آهن مرگ براي ژاپني ها در طول جنگ جهاني دوم بسازد .



بمب گذاري توسط گروه استقلا طلبان باسك :





در چنين روزي در سال 2001 ميلادي يك ماشين بمب گذاري شده 60 نفر را در مادريد اسپانيا زخمي كرد . اين بمب توسط گروه جدايي طلبان باسك كار گذاشته شده بود .



اعدام در چين :

در چنين روزي در سال 2001 ميلادي ده نفر از مردم چين در پكن اعدام شدند . روزنامه هاي چيني اعلام كردند كه اين ده نفر به خاطر دزدي و قتل 20 تا30 نفر اعدام شده اند .

تولد توماس كيد :

در چنين روزي در سال 1558 ميلادي نمايشنامه نويس انگليسي توماس كيد به دنيا آمد . "تراژدي اسپانيايي "عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد چارلز دوم :

در چنين روزي در سال 1661 ميلادي چارلز دوم آخرين پادشاه هابزبورگي اسپانيا متولد شد . وي بين سالهاي 1665 ميلادي تا 1700ميلادي بر اين كشور حكومت كرد .



تولد كولي سيبر :

سيبر نمايشنامه نويس و شاعر انگليسي و از ملك الشعراهاي اين كشور در چنين روزي در سال 1671 ميلادي به دنيا آمد. "آخرين مرحله عشق" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد پيتر ماتز :

پيتر ماتز آهنگساز آمريكايي و رهبر اركستر در چنين روزي در سال 1928 ميلادي به دنيا آمد ." هياهو" و "كارول برونت "عنوان مهمترين آثار موسيقايي اويند .



تولد آلوا اسنفلد ر :

اسنفلدر مخترع در چنين روزي در سال 1771 ميلادي چشم به جهان گشود . وي مخترع ليتو گرافي است .



تولد آدولف ساكس :



در چنين روزي در سال 1814 ميلادي ساكس بلژيكي آهنگساز و مخترع ساكسيفون ديده به جهان گشود .



تولد فرانسيس الينگوود آبوت :

در چنين روزي در سال 1836 ميلادي ابوت ، متاله آمريكايي به دنيا آمد . "خداشناسي علمي" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد هاينريش هيملر :

هيملر رهبر گروه اس اس نازيسم در چنين روزي در سال 1900 ميلادي متولد شد . وي در طول جنگ جهاني دوم جنايات بسياري مرتكب شد . اس اس ، گروه جاسوسي و ضد جاسوسي آلمان نازي بود .



تولد جيمز جونز :

جونز نويسنده و رمان نويس آمريكايي در چنين روزي در سال 1921 ميلادي به دنيا آمد . "از اينجا تا جاودانگي " عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد ايگناس يان پادروسكي :

پادروسكي آهنگساز بر جسته هلندي در چنين روزي در سال 1860 ميلادي به دنيا آمد . وي پيانيست ماهري نيز بود .



در گذشت شاه گوستاوس آدلفوس :

در چنين روزي شاه گوستاوس آدولفوس پادشاه سوئد در گذشنت . وي در جنگ كشته شد .



در گذشت رابي هايم :

رابي هايم نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1839 ميلادي دار فاني را وداع گفت . "ماكسيم چايم " عنوان مهمترين اثر اوست .



درگذشت پيتر چايكوفسكي :

