امروز در تاريخ

درگذشت آيت الله طالقاني :





آيت الله سيد محمود طالقاني ملقب به ابوذرزمان درسال 1282 ه ش دردهستان گليرد ازتوابع طالقان ديده به جهان گشود . پدر بزرگوارش ابوالحسن طالقاني ازعالمان ديني دوران خود به شمارمي رفت و بد ين لحاظ فرزند خود را براي تحصيل علوم ديني به قم فرستاد . سيد محمود تاسن 28 سالگي به تحصيلا ت خود در علوم اسلامي در مدارس رضويه و فيضيه قم ادامه داد و پس از آن در مدرسه سپهسالار ( شهيد مطهري كنوني ) شروع به تدريس كرد . او در سال 1318 براي نخستين بار به جهت اعتراض رسمي به حكومت به جهت هتك حرمت اسلام به زندان محكوم شد . وي اما پس از رهايي از زندان تحصيل و تدريس خود را ادامه داد و در سال هاي سي و سي و يك به اردن و مصر مسافرت كرد . آيت الله طالقاني در مبارزات ملي شدن نفت فعالانه حضور داشت و فرداي 28 مرداد 1332 به جرم پنهان كردن نواب صفوي رهبر فداييان اسلام ؛ در خانه اش دستگيرشد و به زندان افتاد . او پس از هربار كه به زندان مي افتاد عزم خود را بيشتر جزم مي كرد و به مبارزه عليه رژيم ستمشاهي به شكل جدي تري مي نگريست تا اينكه پس از چند دوره زندان سرانجام در سال 1356 به ده سال زندان محكوم ولي در اثر اعتراضات مردمي در هشتم آبان 1357 از زندان آزاد شد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم در پنجم مرداد 1358 به فرمان امام خميني ره نخستين نماز جمعه را در دانشگاه تهران اقامه كرد .







آن عالم رباني سرانجام در چنين روزي در سال 1358 دار فاني را وداع گفت . آيت الله طالقاني در طول حيات پبر بركت خويش آثار گرانبهايي نيز از خود به جاي نهاد كه از ميان آنها مي توان به تفسير پرتوي از قرآن در 5 جلد ، اسلام و مالكيت ،