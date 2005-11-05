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۱۴ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۲۸

براي نخستين بار؛

مسلمانان اسپانيا نماز عيد فطر را در فضاي باز اقامه كردند

مسلمانان اسپانيا نماز عيد فطر را در فضاي باز اقامه كردند

براي اولين بار در اسپانيا، اقليت مسلمان نماز عيد فطر را در فضاي باز اقامه كردند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، حدود 3 هزار مسلمان نمازگزار در شمال شرقي اسپانيا در شهر ساراگوزا در ساعات اوليه روز پنجشنبه براي اقامه نماز عيد فطر جمع شدند.

نماز عيد فطر مسلمانان اسپانيا در محوطه خارجي يك نمايشگاه برگزار شد و بسياري ازمسيحيان به نشانه همزيستي مسالمت آميز فرارسيدن عيد فطر را به اقليت مسلمان اسپانيا تبريك گفتند.

600 هزار نفر مسلمان در ميان 40 ميلون نفر اسپانيايي زندگي مي كنند و اسلام به واسطه تصويب قانون آزادي اديان كه در ماه ژوئيه سال 1967 تصويب شد در اسپانيا به رسميت شناخته شده است.

هزار نمازگزار مسلمان در جنوب اسپانيا در گروهها و دسته هاي بسياري براي اقامه نماز به مساجد مختلف در سراسر منطقه حركت كردند.

صدها نفر از مسلمانان نيز در مسجد ماربلا، بزرگترين و زيباترين مسجد اسپانيا نماز عيد فطر را برگزار كردند.

مسلمانان اسپانيا از دولت درخواست كرده اند اجازه ساخت مسجد به ويژه در شهرهايي كه مسلمانان بسياري در آن زندگي مي كنند را به مسلمانان ارائه دهند.

کد مطلب 249079

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