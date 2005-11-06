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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۵۱

توسط انجمن ترويج علم ؛

هشتمين دوره جايزه ترويج علم برگزار مي شود

هشتمين دوره جايزه ترويج علم با هدف زمينه سازي براي ارتقاي بينش و تفكر علمي در جامعه توسط انجمن ترويج علم ايران، دي ماه سال جاري برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، انجمن ترويج علم ايران به افراد، نهادها يا سازمان هايي كه بهترين و موثرترين فعاليت ها را در جهت همگاني كردن علم، گسترش انديشه و فرهنگ علمي در ايران و كاربرد علم در هر يك از سطوح زندگي اجتماعي انجام داده اند طي مراسمي كه در دي ماه سال جاري برگزار مي شود جوايز ويژه اي اعطا خواهد كرد.

انجمن ترويج علم ايران هرگونه كوششي در جهت قابل فهم كردن انديشه، مفاهيم، روش هاي علمي و كاركردهاي مبتني بر علم براي سطوح مختلف اجتماعي را كه از طرق ايراد سخنراني، تاليف كتاب و مقاله، انتشار مجله، برگزاري بازديدهاي هدفمند، تهيه فيلم، توزيع لوح فشرده و يا هر تدبير ديگري انجام شود ترويج علم مي داند.

کد مطلب 249090

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