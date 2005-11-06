هشتمين دوره جايزه ترويج علم برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، انجمن ترويج علم ايران به افراد، نهادها يا سازمان هايي كه بهترين و موثرترين فعاليت ها را در جهت همگاني كردن علم، گسترش انديشه و فرهنگ علمي در ايران و كاربرد علم در هر يك از سطوح زندگي اجتماعي انجام داده اند طي مراسمي كه در دي ماه سال جاري برگزار مي شود جوايز ويژه اي اعطا خواهد كرد.

انجمن ترويج علم ايران هرگونه كوششي در جهت قابل فهم كردن انديشه، مفاهيم، روش هاي علمي و كاركردهاي مبتني بر علم براي سطوح مختلف اجتماعي را كه از طرق ايراد سخنراني، تاليف كتاب و مقاله، انتشار مجله، برگزاري بازديدهاي هدفمند، تهيه فيلم، توزيع لوح فشرده و يا هر تدبير ديگري انجام شود ترويج علم مي داند.