وجود بقاع متبرکه و امامزادگان عامل نزدیکی به خداست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل حسینی مقدم مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم اظهار داشت: امور مربوط به موقوفات اهمیت و جایگاه رفیعی در اجتماع اسلامی دارد و نکته اساسی این است که هر درآمد هر موقوفه باید دقیقا در همان راهی مصرف شود که مورد نظر واقف بوده است. یک سری موقوفات با نیت عام وقف شده‌اند که باید از درآمد آنها به منظور اعزام مبلغ و روحانیون به نقاط مختلف کشور استفاده کرد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه معنویت خاصی در میان مردمی که گرد بقاع متبرکه زندگی می‌کنند وجود دارد خاطرنشان کرد: دلیل این امر آن است که مردم برای چنین مکان‌هایی احترام خاصی قائلند و در آن آبادی، گناه کم‌تر است.

وی ادامه داد: هرجا بقعه متبرکه‌ای وجود دارد و امامزاده‌ای مدفون شده، ترس از خدا بیشتر است بنابراین حفظ این آثار بر ما لازم است چون بر دیانت مردم موثر هستند.

آیت‌الله سبحانی با اشاره به اینکه ملت ایران مردم رشیدی هستند خاطرنشان کرد: مردم ما همواره احترام بقاع متبرکه را داشته‌اند و در عمران و آبادانی این امکان کوشا بوده‌اند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم عنوان داشت: اندیشه وهابی به دنبال نابودی تمام آثار اسلامی و معنوی در سراسر جهان است و دست‌های پشت پرده آنها و همچنین دولت انگلیس در بسیاری از تخریب‌هایی که اخیراً صورت گرفته دیده می‌شود.

وی تصریح کرد: آنها به دنبال این هستند که تمام آثار را از بین ببرند و هیچ اثری از اسلام نماند مگر قرآن و حتی اگر بتوانند قبر پیامبر(ص) را نیز محو می‌کنند زیرا آنها عداوت و خصومتی دیرینه با اسلام ناب و پیامبر دارند.

آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه مقبره هایی که نیاز به مرمت دارند باید با مشارکت مردم احیا شوند گفت: وقف در این زمینه و سایر موضوعات اقدامی ماندگار است و حضرت محمد(ص) نیز در روایتی می‌فرمایند صدقه جاریه همین وقف است.