مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر شیراز دوشنبه برگزار می شود

بهروز مرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در این دوره از جشنواره تاکنون ۱۹ نوبت نمایش فیلم در سینما سعدی و تالار حافظ انجام گرفته که تا روز پایانی جشنواره این آمار به ۲۸ نوبت می رسد.

وی با اشاره به اینکه چهاردهمین جشنواره فیلم فجر شیراز با کمترین تغییرات در جدول اکران برگزار شده افزود: در نوبت های باقیمانده نیز فیلم های خانه دختر، طعم شیرین خیال، نزدیکتر و دوران عاشقی بر اساس زمان بندی اعلام شده اکران می شوند.

دبیر جشنواره فیلم فجر شیراز بیان کرد: آیین پایانی چهاردهمین جشنواره فیلم فجر شیراز نیز عصر دوشنبه ۲۰ بهمن ماه با معرفی فیلم مردمی و رسانه های برتر و تقدیر از دست اندرکاران این برنامه سینمایی برگزار می شود.

مرامی همچنین از مشخص شدن فیلم آیین پایانی جشنواره نیز خبر داد و گفت: در پایان چهاردهمین جشنواره فیلم فجر شیراز فیلم "دوران عاشقی" به کارگردانی علیرضا رئیسیان در تالار حافظ به نمایش در می آید.

چهاردهمین جشنواره فیلم فجر شیراز که از ۱۵ بهمن ماه آغاز شده، دوشنبه ۲۰ بهمن به کار خود پایان می دهد در این دوره از جشنواره، ۱۰ عنوان فیلم از بخش نگاه نو و سودای سیمرغ جشنواره بین المللی فیلم فجر در شیراز به روی پرده رفت.